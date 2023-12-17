أبل تحث مستخدميها على التخلص من شواحن أبل ووتش غير الأصلية.. لهذا السبب

MENAFN - Youm7) حثت شركة أبل المستخدمين على التخلص من شواحن "أبل ووتش"، التابعة لجهات خارجية، مشيرة إلى مخاطر السلامة المحتملة ومشكلات الأداء، وفي تحديث مستند الدعم الأخير، سلط عملاق التكنولوجيا الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام ملحقات الشحن المعتمدة غير المعتمدة من MFi (المصممة لأجهزة iPhone/iPad) للساعة الذكية الشهيرة.وقالت شركة أبل في وثيقة الدعم: "إذا كنت تستخدم شاحنًا مزيفًا أو غير معتمد، فقد تواجه شحنًا بطيئًا، وتكرار الأصوات، وانخفاض عمر البطارية". كيف تتعرف على شواحن أبل الأصلية؟

قالت شركة آبل في صفحة الدعم: "موصلات الشحن الأصلية التي تصنعها الشركة باللون الأبيض، تحتوي بعض أجهزة شحن آبل ووتش على علامات نصية وتنظيمية على كابل الشحن.

وأضافت شركة آبل، أن أجهزة الشحن التي لم تصنعها الشركة قد تحتوي على ألوان أو نصوص أو تصميمات أخرى مختلفة على سطح موصل الشحن.مثل معظم أجهزة شحن آبل، يكون شاحن آبل ووتش أبيض اللون، ومع ذلك مع Apple Watch Urtla، قامت آبل بجعل الكابل مضفرًا.يمكن لمستخدمي آبل ووتش أيضًا الحصول على أجهزة شحن معتمدة من MFi، حيث خضعت أجهزة الشحن المعتمدة من MFi لاختبارات آبل الصارمة وهي مضمونة للوفاء بمعايير السلامة والأداء الخاصة بالشركة، وهي تحمل شعار "Made for Apple Watch" أو "MFi" خاصًا على العبوة والشاحن نفسه. كيف تتحقق من الشركة المصنعة للشاحن الخاص بك؟

تسرد آبل أيضًا خطوات للتحقق من الجهة المصنعة لشاحن الساعة ولكنك ستحتاج إلى جهاز Mac للقيام بذلك. في حال كان لديك جهاز Mac، اتبع الخطوات التالية:

قم بتوصيل كابل شحن آبل ووتش بجهاز ماك.على جهاز ماك، اختر قائمة آبل > "إعدادات النظام"، ثم انقر على "عام" في الشريط الجانبي.انقر فوق "حول" على اليمين. انقر فوق تقرير النظام. انقر فوق يو اس بي. اختر شاحن ساعتك لعرض التفاصيل. تحديد موقع الشركة المصنعة، شاهد أجهزة الشحن التي تصنعها شركة آبل، وهي تُدرج شركة آبل على أنها الشركة المصنعة. ما الذي يجب على مستخدمي آبل ووتش فعله؟

على الرغم من أن استخدام أجهزة الشحن غير المعتمدة قد يبدو وسيلة لتوفير المال، إلا أن المخاطر المحتملة على آبل ووتش وسلامتك الشخصية لا تستحق العناء.

التزم بتوصيات آبل وتأكد من أن ساعتك الذكية تتمتع بعمر طويل وصحي باستخدام شاحن موثوق به ومعتمد من MFi.