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أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على أمير الكويت الراحل

12/17/2023 2:23:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صلاة الظهر ، اليوم، صلاة الغائب على و الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله-.
وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

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