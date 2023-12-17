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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول التوأم السيامي الإرتيري أسماء وسمية للرياض

12/17/2023 2:23:59 PM
(MENAFN- Al Watan) إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التوأم السيامي الإرتيري "أسماء وسمية " جعفر عبدو برفقة ذويهما، قادمًا من مدينة أسمرة، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.
ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تجسد ما تتحلى به البلاد من إمكانيات طبية متفوقة وحس إنساني كبير تجاه الفئات المحتاجة حول العالم.
من جهتهم قدم ذوي التوأم شكرهم الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض المملكة، مبدين ثقتهم بالله تعالى ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لما يتمتع به من خبرة طبية مميزة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء.

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