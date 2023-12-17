فعالية تراحم عسير الرياضية

(MENAFN
- Al Watan) نظمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم ((تراحم)) بمنطقة عسير فعالية رياضية مع فرع وزارة الرياضة بعسير، واشتملت الفعالية على زيارة المستفيدين إلى مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
واستقبلت إدارة المدينة الرياضية الأسر المستفيدة بالترحيب والضيافة، ومن ثم المشاركة في فعالية التطعيم من الأنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وفعالية التدريب على الإنقاذ من الغرق المقدمة من الهلال الأحمر، ومن ثم تدريب أبناء المستفيدين في المسبح، بوجود مدربين متخصصين.
MENAFN17122023000089011017ID1107611105
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.