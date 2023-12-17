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فعالية تراحم عسير الرياضية

12/17/2023 2:23:59 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم ((تراحم)) بمنطقة عسير فعالية رياضية مع فرع وزارة الرياضة بعسير، واشتملت الفعالية على زيارة المستفيدين إلى مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
واستقبلت إدارة المدينة الرياضية الأسر المستفيدة بالترحيب والضيافة، ومن ثم المشاركة في فعالية التطعيم من الأنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وفعالية التدريب على الإنقاذ من الغرق المقدمة من الهلال الأحمر، ومن ثم تدريب أبناء المستفيدين في المسبح، بوجود مدربين متخصصين.

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