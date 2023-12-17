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ملتقى دولي للأمن والسلامة

12/17/2023 2:23:58 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت أمس أعمال ((الملتقى العلمي الدولي الأول للأمن والسلامة)) الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي بمقر الجامعة في الرياض، خلال الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2023، بمشاركة خبراء ومختصين من العاملين والمهتمين والممارسين في مجال الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية في الدول العربية والمنظمات الدولية.
تقدم تقني
في بداية أعمال الملتقى أكد محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني أن الأمن والسلامة ليستا مجرد أولوية بل قيمة أساسية ومهمة من قيم مؤسساتنا ترتبط دومًا بالنجاح والاستدامة، وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم الكثير من التطورات المثيرة للاهتمام في هذا المجال، حيث تتزايد التهديدات وتستمر في التنوع والتجدد مع التقدم التقني حول العالم، وهي تطورات تمثل تحديًا ملموسًا لكنها في الوقت ذاته تفتح الكثير من الفرص للارتقاء بهذا المجال الحيوي، الذي يحمل في طياته فرصًا وظيفية واعدة لشبابنا السعودي الطموح، الذي يسعى لأن يؤدي دورًا مهمًا في تحقيق تطلعات وطنه وقيادته، من خلال العمل على تأمين جانب من أهم جوانب الاحتياج البشري في أي مجتمع وهو جانب الأمن والسلامة.
برامج تدريبية
من جهته أوضح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد البنيان أن الجامعة سعت منذ تأسيسها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى تنفيذ الشق العلمي من الإستراتيجيات الأمنية العربية.

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