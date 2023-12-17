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6 آلاف جولة رقابية

12/17/2023 2:23:58 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من 6 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 15 بلدية تابعة للأمانة في جميع المحافظات.
وأوضحت أمانة جدة أن الجولات الميدانية والتي شملت زيارة 3.893 منشأة صحية، و 2.434 منشأة تجارية، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بالحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات الاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين، كما جرى فحص 849 من عينات الغذاء والمياه.
وتؤكد أمانة جدة في هذا الصدد استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

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