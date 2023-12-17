6 آلاف جولة رقابية

(MENAFN
- Al Watan) نفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من 6 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 15 بلدية تابعة للأمانة في جميع المحافظات.
وأوضحت أمانة جدة أن الجولات الميدانية والتي شملت زيارة 3.893 منشأة صحية، و 2.434 منشأة تجارية، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بالحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات الاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين، كما جرى فحص 849 من عينات الغذاء والمياه.
وتؤكد أمانة جدة في هذا الصدد استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
MENAFN17122023000089011017ID1107611103
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.