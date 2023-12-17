أوزيل يسخر من نجم هوليوود لعدم معرفته بأرسنال

MENAFN - Alghad Newspaper)كان ليوناردو ديكابريو حاضرا لحدث في لندن بصحبة نجمة Killers of the Flower Moon ليلي جلادستون، وعندما ذكر أحد الحضور أن بعض لاعبي كرة القدم ذو مستوى أعلى من أشهر لاعبي السلة، رد الممثل: "أفضل من مايكل جوردان، أفضل لاعب سلة على الإطلاق؟".











ثم أعرب بعدها ديكابريو بعدم متابعته لكرة القدم وسأل "ما هو أرسنال؟"، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا لأنه قد أكد حبه للرياضة منذ حضوره لكأس العالم عام 2010.



وعلق مسعود أوزيل على الخبر ناشرًا: "أرسنال نادي أكبر من 25 عاما.. فكيف له أن يعرفه؟"، في إشارة منه لنظرية متداولة عن عدم قدرة ليوناردو ديكابريو على الارتباط بامرأة فوق سن الـ25.



لعب مسعود أوزيل لنادي أرسنال لمدة 8 سنوات ثم انتقل لفريق فينيرباش التركي واعتزل كرو القدم في مارس الماشي.



على صعيد آخر، رشح فيلم Killers of the Flower Moon لـ8 جوائز جولدن جلوب لعام 2023 من بينها أفضل ممثل، أفضل ممثلة مساعدة وأفضل فيلم دراما وأفضل مخرج لمارتم سكورسيزي.