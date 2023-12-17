أرسنال يعود لسكة الانتصارات.. والصدارة مؤقتا

MENAFN - Alghad Newspaper) استعاد أرسنال توازنه والصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه برايتون 2-0، الأحد، على ملعب "الإمارات" في لندن في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وسجل المهاجمان الدوليان البرازيلي غابريال جيسوس (53) والألماني كاي هافيرتس (87) الهدفين.ونهض الفريق اللندني بسرعة من كبوة سقوطه أمام أستون فيلا 0-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 39 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطتين مؤقتا من ليفربول، الذي يستضيف مانشستر يونايتد لاحقا في قمة المرحلة.ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول السبت المقبل في المرحلة الثامنة عشرة.

وواصل أستون فيلا نتائجه الرائعة وحقق فوزه الثالث تواليا والخامس في مبارياته الست الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة عندما قلب الطاولة على مضيفه برنتفورد وخرج منتصرا 2-1.

وصعد أستون فيلا إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال وبالفارق ذاته أمام ليفربول.



وأكرم وست هام يونايتد وفادة ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الدولي الغاني محمد قدوس (22 و32) وغاريد بوين (74) جميعها من تمريرات حاسمة للاعب الوسط الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا.

وطرد لاعب وسط أستون فيلا الفرنسي بوباكار كامارا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.



واستغل وست هام خسارة برايتون وانتزع منه المركز الثامن بفارق نقطة واحدة. - سكاي نيوز