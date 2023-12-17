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مواجهة قوية تجمع كفرنجة وساكب بـيد الثانية اليوم

12/17/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - يسعى فريقا كفرنجة وساكب إلى تحقيق الفوز، إذ يتواجهان عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، حيث الفوز يمنح الفائز بطاقة التأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، ورغم أن الأفضلية الفنية تميل لمصلحة فريق كفرنجة، إلا أن فريق ساكب يسعى إلى وقف تقدم منافسه.
مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لمصلحة فريق كفرنجة بنتيجة 28-23، في الوقت الذي يتصدر فيه كفرنجة الترتيب العام برصيد 8 نقاط، وهو الرصيد ذاته لساكب، بينما بقي يرموك البقعة بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه بالمركز الرابع فريق أم جوزة برصيد نقطتين، وبالرصيد ذاته، فريق وادي السير بالمركز الخامس.
ويلتقي اليوم بالصالة ذاتها أيضا، عند الساعة الخامسة مساء فريقا أم جوزة ووادي السير، في لقاء تحصيل حاصل بعد أن فقد الفريقين فرصة التواجد ضمن دائرة المنافسة على بطاقتي التأهل.
وتستأنف لقاءات الدوري يوم السبت المقبل، عندما يلتقي فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.
وتقام يوم الإثنين المقبل مباراتين، حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 30 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، علما بأن لقاءات مرحلة الإيابكافة، تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويتاهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.

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