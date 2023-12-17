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صبرة.. صانع ألعاب شبابي يتميز بالذكاء الميداني والحس التهديفي

12/17/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يشكل الواعد أحمد صبرة ابن 21 ربيعا، خامة ذهبية يزداد لمعانها يوما بعد يوم في صفوف شباب الأردن، وهو الذي يمتلك نضوجا وفطنة، في صناعة الألعاب وتسجيل الأهداف من مركز الوسط الهجومي، مزدانا بالمهارة في مداعبة الكرة، وقوة انفجارية في تسديدها، وحس تهديفي عال، ويمر الواعد صبرة بسرعة على طريق النجومية، ما جعله محط أنظار واهتمام المتابعين.
وعن بدايته الكروية، يتحدث الواعد أحمد صبرة: "داعبت الكرة بالحارة، ورشحني العديد من المدربين لمراكز الأمير علي للواعدين، والتي صقلت موهبتي الكروية، وأنا القادم من منطقة مرج الحمام، ووقعت عينا المدرب القدير ومكتشف المواهب الكابتن عبدالله القططي، الذي قادني إلى أكاديمته الكروية المعروفة "الفرسان"، وفيها تعلمت الكثير من أساسيات ومهارات الكرة، وفق توظيف مثالي لإمكاناتي في خط الوسط، في ظل أساليب تدريبية احترافية من عمر 9-14 سنة".
وحول وصوله إلى فرق الفئات العمرية لنادي الوحدات، أجاب صبرة: "حضر مدرب الفئات العمرية لنادي الوحدات الكابتن خليل الجارحي، إلى أكاديمية الفرسان الكروية لمتابعة أحد التمرينات، بهدف اختيار مواهب لفريق 14 سنة، ورشحني أنا وعدد من زملائي للعب في صفوف الوحدات، وكانت فرحتي لا توصف أن ألعب لناد بحجم تاريخ وجماهيرية الوحدات بالعام 2015".
وتابع: "وانخرطت مباشرة بتدريبات "الأخضر"، وتسلحت بروح التحدي طمعا في الوصول إلى الفريق الأول، حيث لعبت لجميع فرق الفئات العمرية من 14-19سنة، وكنت أحظى بالإشادة والدعم والتحفيز من المدربين والمتابعين، ووصلت مع فريقي تحت 16 و19 سنة إلى البطولات، ووجهت طموحي نحو الوصول إلى صفوف الفريق الأول، إلا أن الحظ لم يحالفني بسبب قرار اتحاد الكرة بتخفيض قائمة الفريق الأول، وما تركته أثار "كورونا" على الموسم الكروي من تداعيات".
الشباب تحد وتميز
ويجد الواعد صبرة، أن التعامل الإداري السلس والاهتمام بالمواهب الفتية في شباب الأردن نقاط جذب مهمة، شارحا: "حين لم يحالفني الحظ بالصول إلى الفريق الأول بالوحدات، بقيت ثقتي بالله وأعلن مع نفسي التحدي "لأكون أو لا أكون"، فقبلت عرض مدرب الحراس في شباب الأردن الكابتن عمر الكسواني، بالالتحاق بتدريبات شباب الأردن، وفعلا خضت تدريبات عدة، حتى رشحني المدير الفني للفريق آنذاك الكابتن وسيم البزور بالعام 2021، ووقعت عقدا تدريبيا ينتهي في نهاية الموسم الحالي".
وأضاف: "عشت مواسم مميزة مع شباب الأردن، وأجد أجمل مبارياتي مع الفرق الجماهيرية، ولا سيما الفيصلي، الوحدات والرمثا والحسين إربد، ويملك الفريق مجموعة مميزة من المواهب الفتية، ومدربون مؤمنون بالشباب، بوجود المدير الفني وسيم البزور سابقا، والمدير الفني الحالي محمود الحديد، ورغم الأزمة المالية، والتي نعاني منها حالنا حال جميع الأندية، إلا أن لدينا توليفة شبابية وبعض نجوم الخبرة والمحترفين، والتي تؤهلنا دائما للمنافسة على المراكز المتقدمة في المسابقات المحلية، وأجد الموسم الماضي مميزا بالنسبة لي ولزملائي، حين وقفنا بالمركز الرابع برصيد 33 نقطة".
وتابع: "ونمضي بثقة بقيادة الكابتن محمود الحديد في الموسم الحالي، ونتحدى الظروف ونمر نحو المراكز المتقدمة، حيث وقفنا مع نهاية الأسبوع الـ10 بالمركز الخامس بمشاركة الرمثا برصيد 13 نقطة، والذي يتقدم علينا بفارق الأهداف، ولدينا مباراة مهمة في الأسبوع المقبل أمام الفيصلي، نتطلع فيها إلى الفوز لمواصلة انتصاراتنا والتقدم أكثر على سلم التريب، مدركين قوة وطموحات الفيصلي العريق".
وعن أجمل أهدافه لشباب الأردن وسر تقدمه في قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف من مباراتين، رد صبرة: "أجد هدفي في مرمى الجزيرة من أجمل أهدافي بالموسم الماضي، فيما كان هدفي الأول في مرمى الجليل الأجمل هذا الموسم، عندما راوغت أكثر من لاعب وسددت كرة قوية استقرت في المرمى، في الوقت الذي أهتم فيه بتقديم فريقي عرضا جيدا والوصول إلى نقاط الفوز ضمن أهدافنا المحددة، أهم من منافستي في قائمة الهدافين، وإن كنت أتشارك مع أكثر من لاعب بالمركز الثالث برصيد 3 أهداف بالموسم الحالي، بعد أن وفقني الله في تسجيلها في مباراتي الجليل "2" وهدف في مرمى مغير السرحان بالجولة الماضية.
"النشامى" طموحي
ويأمل المتألق صبرة، بتمثيل النشامى خلال المراحل المقبلة، مفسرا: "أوجه بوصلة طموحاتي لنيل شرف تمثيل المنتخب الأول في يوم من الأيام، خاصة وأنه تم استدعائي من قبل المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السابق أحمد هايل، بعد بطولة غرب آسيا، وشاركته معسكر أنطاكيا 2021، وكذلك اختارني المدير الفني الحالي للمنتخب الأولمبي الحالي عبدالله أبوزمع، وشاركت في أول تجمع له، إلا أنني تعرضت إلى إصابة بالرباط الأنسي، أبعدتني قليلا عن الملاعب، وما أزال أجتهد لأكون ضمن اختيارات المسؤولين الفنيين في الأولمبي والأول".
وزادد صبرة: "أتمنى التوفيق لـ"النشامى" مع بدء العد التنازلي لخوض استحقاق نهائيات آسيا في قطر الشهر المقبل، وكذلك استعادة توازنهم في التصفيات الآسيوية المونديالية بقيادة المغربي حسين عموته، وأرى أن "النشامى" قادر على الذهاب بعيدا في نهائيات آسيا، والمضي نحو تحقيق حلم الشارع الأردني بالتأهل إلى مونديال 2026، خاصة وأن المنتخب الوطني يملك حاليا جيلا كرويا لا يتكرر".

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