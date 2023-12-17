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إلغاء معسكر تركيا.. ومناقشة خطط التايكواندو مع الأولمبية

12/17/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يجتمع اتحاد التايكواندو مع اللجنة الأولمبية الأسبوع المقبل، لمناقشة خطته للعام المقبل، والتي تشمل خطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى لأولمبياد باريس 2024، والمشاركات الخارجية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية الأخرى.
ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، كما سيضع خطة استراتيجية تخدم اللاعبين في قرعة أولمبياد باريس التي ستقام في شهر أيار (مايو) المقبل.
ويؤكد التصنيف الأولمبي للمنتخب الوطني للتايكواندو تفوق لاعبيه، حيث شهد العام الحالي تحقيق الكثير من الإنجازات، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والجهاز المعاون، الأمر الذي يحمل اللاعبين مزيدا من المسؤولية لتحقيق الإنجازات، ورفع علم الوطن عاليا في أولمبياد باريس 2024.
يشار إلى أن منتخب التايكواندو تنتظره مشاركات مهمة العام المقبل، كبطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولتي الفجيرة وبطولة كأس العرب (عيار نجمة) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل)، ويعتمد برنامج المشاركات على ما يراه مجلس إدارة اتحاد التايكواندو مناسبا.
على صعيد متصل ألغى اتحاد التايكواندو المعسكر التدريبي الذي كان مقررا في مدينة انطاليا التركية.
ويخضع المنتخب الوطني حاليا لفترة راحة، بعد المشاركات الكثيرة التي شارك فيها خلال العام الحالي في بطولات عالمية وقارية وسلسلة الجائزة الكبرى التصنيفية لأولمبياد باريس 2024.
وتعد بطولة الفجيرة الدولية (عيار نجمتين) المحطة الأولى للمنتخب الوطني للعام المقبل والتي تنطلق يوم 7 شباط (فبراير) المقبل، والتي يسبقها مشاركة المنتخب الوطني في معسكر بالفترة من 18- 30 الشهر المقبل، حيث يمثل المنتخب 8 لاعبين في البطولة.
ويأتي هذا المعسكر التدريبي في إطار التحضيرات لخوض لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024 التي تقام في الصين، كما يمنح لاعبي المنتخب الوطني فرصة الحفاظ على مستوياتهم الفنية، واكتساب مزيد من الخبرة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
‏ويهدف اتحاد التايكواندو والجهاز الفني لتحقيق نقاط جديدة للاعبين، تسهم في ‏تعزيز أماكنهم في التصنيف الأولمبي، ضمن المراكز الأربعة الأوائل حيث سيساعدهم ذلك في قرعة أولمبياد باريس 2024.

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