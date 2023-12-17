Sunday, 17 December 2023 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جبرين: أحترم قرار عدم استدعائي لـالنشميات.. وقيادة اتحاد جدة مسؤولية مضاعفة

12/17/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أكدت اللاعبة الأردنية لفريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم شهناز جبرين، أن عدم استدعائها لصفوف المنتخب الوطني للسيدات في الفترات الدولية الماضية، هو قرار فني من قبل المدرب ماهر أبو هنطش، مؤكدة تقبلها القرار واحترامه.
وبينت جبرين في حديث خاص لـ "الغد"، أنها لم ترفض أي استدعاء للمنتخب لأي سبب، وأن علاقتها بالمدرب أبو هنطش جيدة منذ فترات طويلة، مشيرة إلى أن فكرة الاعتزال الدولي تراودها، مع تأكيدها أن اعتزالها يكون للمنتخب والأندية.
وأضافت: "أنا جاهزة لتمثيل المنتخب في أي وقت يتم استدعائي فيه، وتحديدا في بطولة غرب آسيا التي ستقام في السعودية خلال شهر شباط (فبراير)، ولن أتردد للحظة في ارتداء قميص المنتخب مجددا بعد سنوات طويلة قضيتها معه".
وتعد جبرين البالغة من العمر 31 عاما، إحدى اللاعبات اللواتي تخطين حاجز الـ100 مباراة دولية مع منتخب السيدات، وحققت العديد من الألقاب في مسيرتها مع "النشميات"، إضافة إلى تمثيلها لأكثر من فريق محلي على الصعيد النسوي، بدءا من نادي عمان الذي توجت معه بالعديد من الألقاب المحلية، ولقب بطولة الأندية الآسيوية العام 2021، مرورا بنادي القادسية، ومن ثم الأرثوذكسي.
وانتقلت جبرين الموسم الماضي، إلى فريق الاتحاد في أول موسم للدوري السعودي للسيدات "الممتاز"، ونجحت في وضع بصمتها مع الفريق رغم الابتعاد عن المنافسة على اللقب في الجولات الأخيرة من عمر الدوري، ليجدد النادي ثقته بها ويمدد عقدها حتى نهاية الموسم الحالي.
وغابت اللاعبة الدولية عن فترات التجمع الماضية منذ تسلم أبو هنطش قيادة المنتخب، رغم تألقها وبروزها مع فريقها الاتحاد في العام الحالي، واعتبارها من قبل المتابعين أبرز لاعبات الدوري السعودي، ما أثار دهشة المتابعين للكرة النسوية لغيابها رغم قيمتها الفنية في الهجوم، من دون وجود تبرير رسمي لعدم استدعائها.
وأوضحت جبرين، أن قرار منحها شارة القيادة للموسم الحالي جاء من قبل مدربة الفريق، الأميركية كيلي ليندسي، بسبب عطائها في الملعب وتعاملها مع زميلاتها، مؤكدة أن الشارة تحملها مسؤولية مضاعفة في تقديم كل ما بوسعها لإرضاء الجماهير والجهاز الفني، نظرا لقيمة النادي بين أندية السعودية والوطن العربي والقارة.
وتابعت: "النادي لم يقصر مع الجهاز الفني واللاعبات، وأقل شيء ممكن أن نقدمه لهم هو التتويج ببطولتي الدوري والكأس، وقادرون على ذلك في ظل توفر لاعبات أجنبيات ومحليات في الاتحاد هن الأفضل في جميع الفرق المشاركة، رغم قوة الفرق الأخرى وقدرتها جميعا على المنافسة".
وتحدثت جبرين عن الفوز الذي حققه فريقها الخميس الماضي على الأهلي في "ديربي جدة" بستة أهداف مقابل هدفين: "إن فريقها تجهز للمواجهة منذ 3 أسابيع، من خلال تحليل الجهاز الفني للفريق المنافس بأدق التفاصيل، موضحة أن الدعم الجماهيري من قبل عشاق الاتحاد للفريق النسوي يمنح زميلاتها الدافع لتقديم كل ما لديهن لإسعادهم".
وواصلت: "المباراة شهدت حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، وهي لفتة مميزة من الاتحاد السعودي، في ظل الدعم المتزايد لتطوير قطاع الكرة النسوية في البلاد،
وسجلت جبرين مع الاتحاد حتى الآن في الدوري السعودي للموسم الحالي هدفين، وصنعت أكثر من هدف، علما بأن الفريق يحتل المركز الثاني بعد مرور 6 جولات وبرصيد 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر النصر، واللذان تنتظرهما مواجهة مرتقبة السبت المقبل في ختام مرحلة الذهاب.
وزادت: "مباراة مهمة بالنسبة لنا أمام النصر، والفوز بها أهم من أجل إنهاء المرحلة الأولى من الدوري بأفضل طريقة، لأن أي نتيجة أخرى قد تصعب من طموحنا في التتويج باللقب، والسبب الرئيسي في تطور مستواي عن المواسم الماضية هو تركيزي بكرة القدم فقط، والعمل المميز من الجهاز الفني لتحسين الناحية الفنية والبدنية لدي".
وتحرص جبرين على متابعة أهم مباريات فريق الاتحاد للرجال من الملعب، برفقة بقية زميلاتها ومنهن حارسة المرمى الأردنية ملك شنك، وآخرها كانت مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتي خسرها "العميد" 3-1.

MENAFN17122023000072011014ID1107611097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث