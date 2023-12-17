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حضور مميز للحموي وناشخو في كأس الأمم للكارتينج

12/17/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أسدل الستار أول من أمس على منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استضافها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية على حلبة لوسيل الدولية، بمشاركة 165 سائقا من 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأحرز السائق الأردني سند الحموي المركز الثاني في فئة الجونيور ماكس، فيما حل فيصل ناشخو بالمركز الخامس في فئة السينيور ماكس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها السائقان في بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شاركا إلى جانب سائقين آخرين في بطولات عدة، وباركت الأردنية لرياضة السيارات، للفريق الأردني المكون من الحموي وناشخو إنجازاتهما في البطولة.
من ناحية ثانية، يشارك السائق حمزة الفايز في الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة الإمارات للكارتينج لتحدي روتاكس ماكس مطلع العام المقبل، وهو الذي فاز مؤخرا بجائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 للكارتينج، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية.
وتعد بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصة مهمة لإلهام السائقين الواعدين في المنطقة ودعمهم من خلال توفير المنصة المناسبة لهم، لإبراز مهاراتهم ومواهبهم الكبيرة لمواصلة مشوارهم إلى الأمام في رياضات السيارات.
وشهدت منافسات هذه النسخة، استعراضا متميزا للموهبة والمهارة، وسط أجواء احتفالية كبيرة، وصرح محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات على موقع الاتحاد الإلكتروني: "حققت النسخة الرابعة من بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجاحا كبيرا، نبارك للمغرب الفوز بكأس الأمم ونبارك للفائزين كافة، في السباقات وللمشاركين من دول المنطقة كافة".
وأضاف: "من الرائع أن نشهد التطور المتواصل لهذه البطولة، والتي قمنا بإنشائها سنة 2020. إن أحداثا رياضية من هذا النوع تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الدولي للسيارات، كونها جوهرية لتحقيق هدفنا المتمثل في مضاعفة المشاركة في رياضة السيارات عالميا".
وتمكنت 3 فرق من الفوز بالجوائز الأولى في كأس الأمم، تتويجاً لأدائها الاستثنائي ومهارات سائقيها الكبيرة على امتداد فئات البطولة، حيث حازت المغرب على المركز الأول، في حين تمكنت الإمارات وقطر من الفوز بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، وجاءت النتائج على النحو الآتي:
- فئة مايكرو ماكس: بعد أداء متميز في الجولات التأهيلية وجولات تحديد مراكز الانطلاق، حققت نهيل القهودي من المغرب المركز الأول في السباق النهائي، تبعتها المتسابقة عتيقة عاصف من الإمارات في المركز الثاني، والتي كانت حققت أسرع لفة في السباق بتسجيلها 52.814 ثانية؛ في حين تمكن تميم مصطفى من فلسطين من تحقيق المركز الثالث.
- فئة ميني ماكس: وهيمن متسابقو الإمارات على هذه الفئة، حيث حقق فارس هارون وديريك ريفيرا المركزين الأول والثاني على الترتيب، يتبعهما في المركز الثالث كامل بن شكرون من المغرب.
- فئة الجونيور ماكس: سجل زين الحمصاني من مصر اللفة الأسرع عن هذه الفئة بتحقيق 47.962 ثانية، وتمكن من تحقيق المركز الأول، تبعه سند الحموي في المركز الثاني. واستطاع تميم حسيبا من فريق قطر تقديم أداء متوازن على امتداد فترات السباق، ليفوز باستحقاق بالمركز الثالث في البطولة.
- فئة السينيور ماكس: فاز كل من: جورج نصار من الإمارات وكميل رحالي من الجزائر بالمركزين الأول والثاني على الترتيب، تبعهما القطري بدر السليطي بالمركز الثالث، وجاء فيصل ناشخو من الأردن في المركز الخامس.
- فئة DD2: واستمراراً لأدائهم الاستثنائي في الجولات التأهيلية كافة، تمكن كل من: ماتيوس نجيم وكريستوفر نجيم من لبنان وعبدالله الرواحي من عمان من تأمين المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب، في حين سجلت اللفة الأسرع عن هذه الفئة باسم عمر بنهيون من المغرب بواقع 47.380 ثانية.
- فئة DD2 ماسترز: تمكن نادر كباج من المغرب من الفوز بالمركز الأول، في حين حصل روجيه فغالي من لبنان على المركز الثاني، والقطري فيصل اليافعي حل بالمركز الثالث.

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