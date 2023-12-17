تعثر أول للحسين إربد.. عودة قوية لفيصل.. وحضور مثير لجماهير الفيصلي

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان - فقد الحسين إربد متصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، أول نقطتين له في المسابقة، بتعادل متأخر مع مضيفه الفيصلي، اعتبرته جماهير "الغزاة" بمثابة فوز، في ظل الظروف التي رافقت المباراة، وهدف التعادل القاتل في الزفير الأخير من المواجهة.

وأسفرت نتائج الجولة العاشرة، عن فوز شباب الأردن على مغير السرحان (2-1)، وتخطي السلط نظيره الجليل (1-0)، واكتساح الوحدات نظيره سحاب (4-0)، فيما انتهت 3 مواجهات بالتعادل بالنتيجة ذاتها (1-1) وهي الفيصلي مع الحسين إربد، شباب العقبة مع معان، والأهلي مع الرمثا.

وتستعرض "الغد" أبرز مشاهد الجولة العاشرة من دوري المحترفين، والتي شهدت تسجيل 14 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 135 هدفا في 56 مباراة، بمعدل 2.4 هدف في المباراة الواحدة.

استفادة ثلاثية

استفادت فرق الوحدات وشباب الأردن والسلط خلال الجولة العاشرة، من خلال تحقيق الفوز، مقابل تعثر بقية الفرق سواء بالخسارة أو التعادل، ما منحها نقاطا ثمينة قبل الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب التي تنطلق غد.

وشهدت مواجهة الوحدات وسحاب، تسجيل أكبر نتيجة في الجولة، ويعود الفضل في ذلك للتبديلات التي أجراها المدرب رشيد جابر خلال الشوط الثاني، وتحديدا من خلال إشراك المهاجم العائد من إصابة طويلة بهاء فيصل، الذي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر رغم خوضه 30 دقيقة تقريبا، كما سجل البديلان مهند أبو طه ومحمود زعترة هدفا لكل منهما.

وأوفت قمة الفيصلي والحسين بالوعود، بعد أن استمرت الإثارة حتى الرمق الأخير، بتسجيل الحسين هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر النيجيري عبد الجليل أجاغون، فيما عجز الفيصلي عن المحافظة على تقدمه الذي تحقق عبر المهاجم المحلي الأفضل مؤخرا رزق بني هاني.

وعاد السلط لسكة الانتصارات، بعد 4 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، ويدين بالفضل للمخضرم عبد الله ذيب الذي نجح في تسجيل هدفا مميزا برأسه، وصعد بفريقه 4 مراكز على سلم الترتيب، ليصل للمركز للثامن بعد أن كان في الجولة الماضية بالمركز الأخير.

وواصل شباب الأردن نتائجه الإيجابية وعاد بالنقاط كاملة من أرض مغير السرحان، ليحسن من موقعه على سلم الترتيب، بعد أن كان مهددا بالهبوط في بداية الموسم، فيما كان التعادل عادلا في مواجهتي معان وشباب العقبة، والأهلي والرمثا.

شذرات وكواليس

- فضل لاعب السلط عبد الله ذيب عدم الاحتفال بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه بمرمى الجليل، واكتفى بالدعاء مع زملائه لزوجته التي وافتها المنية مؤخرا، وقراءة الفاتحة على روحها.

- ارتأى الجهاز الفني لفريق الوحدات بقيادة المدرب رشيد جابر، متابعة مباراة الرمثا والأهلي من المدرجات، لمشاهدة الرمثا على أرض الواقع، قبل مواجهته في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من البطولة، إلا أنه وبعد نهاية المباراة أصدر الاتحاد قرارا بترحيل المباراة إلى بعد مشاركة المنتخب في كأس آسيا.

- تواصلت المشاكل التقنية في الجولة الحالية، وأبرزها جاء في مباراة الأهلي والرمثا، إذ تعطلت اللوحة الإلكترونية للحكم الرابع، لتتسبب في توهان المتابعين على المدرجات وخلف الشاشات فيما يتعلق بالتبديلات والوقت المحتسب بدلا من الضائع.

- لم يتم إشهار أي بطاقة حمراء بوجه اللاعبين في الجولة العاشرة، ليتوقف العدد عند 12 بطاقة، حيث حصل عليها في أوقات سابقة كل من: يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، ماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- نجح مهاجم الفيصلي رزق بني هاني في فك شيفرة شباك الحسين إربد، بتسجيله أول هدف في مرماه بعد 8 مباريات سابقة لم تهتز فيها شباكه، ليحرم الحارس عبد الله الزعبي من معادلة الرقم المسجل باسم حارس الفيصلي السابق لؤي العمايرة (9 مباريات متتالية بشباك نظيفة)، لتتوقف أيضا سلسلة انتصارات الحسين في بطولة الدوري من الموسم الماضي عند 12 فوزا.

- قدمت جماهير الفيصلي لوحات فنية جميلة بحضورها الأكبر خلال الموسم الحالي على المدرجات، وتفاعلها طوال دقائق المباراة مع نتيجة التقدم على الحسين، مع حضور 4407 مشجعين، قبل أن تعتب بعد نهاية المباراة على النتيجة، ليشتبك عدد قليل من الجماهير مع إدارة الحسين خارج أسوار الملعب، قبل أن يتم معالجة الأمر بسرعة من قبل قوات الأمن.

صدارة الهدافين

بقي لاعب الوحدات سيدريك هنري ولاعب سحاب أحمد أبو كبير، في صدارة الهدافين مع نهاية الجولة العاشرة وبرصيد 5 أهداف لكل منهما، وتشارك 3 لاعبين في المركز الثاني برصيد 4 أهداف، وهم: إبراهيم الرواد (معان)، محمود مرضي (الحسين)، خالد الدردور (الأهلي)، وسجل 7 لاعبين 3 أهداف وهم: مهند أبو طه (الوحدات)، أحمد صبرة (شباب الأردن)، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، رزق بني هاني وخالد زكريا (الفيصلي)، عز الدين أبو عاقولة (الرمثا). وسجل هدفين كل من: مصعب اللحام وفرناندو ناثان (الحسين)، أمين الشناينة (الفيصلي)، أحمد السلمان، بشار ذيابات ومحمد وائل الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، سامر خانكان (مغير السرحان)، أحمد العيساوي (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عبد الله ذيب وعدي القرا (السلط)، غيث المدادحة (شباب العقبة)، عبد الملك مفتاحي (معان).

وأحرز هدفا واحدا كل من: عبد العزيز نداي، عبد الله نصيب "ديارا"، وسيم ريالات، سيف درويش، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، مجد الزعبي، هاشم الخالدي، بشار ذيابات والهادي سالم (الرمثا)، حسام أبو الذهب، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، نزار الرشدان، مهند خير الله ومحمد العكش (الفيصلي)، بهاء فيصل، محمود زعترة، أحمد سريوة، أنس العوضات ومحمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، ياسر الرواشدة، عيسى السباح، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، كريستيان فارجاس، فرج عيد، عمر سريوة وأنس أبو طعيمة (شباب العقبة)، خالد الردايدة وحمزة الصيفي (سحاب)، حسين عبيدات، حربي أحمد، أمية المعايطة وضرار بن سعد الله (معان)، أسعد العزام، صامويل أوليفيرا ومحمد العدوان (الجليل)، أحمد السليم، معتز عبيدات، زيد أبو الريش، قصي طنوس، سائد الخزاعلة وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، يزن الغرابلة، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، سيف الدين البشابشة ومحمد الزعيرات (السلط)، خالد أبو رياش، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، مقابل 7 أهداف ذاتية عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر وآخر من زميله سيدريك هنري، ولاعب الأهلي علي حجبي وآخر من زميله يزن الغرابلة، ولاعب سحاب رواد أبو خيزران.

مباريات الجولة الحادية عشرة

الثلاثاء: الحسين إربد × سحاب 16:00 (ستاد الحسن).

شباب الأردن × الفيصلي 16:00 (ستاد عمان).

شباب العقبة × الوحدات 18:30 (ستاد الأمير محمد).

الأربعاء: السلط × مغير السرحان 16:00 (ملعب السلط).

الخميس: معان × الأهلي 16:00 (ستاد الأمير محمد)

الرمثا × الجليل 18:30 (ستاد الحسن).



















