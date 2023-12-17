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آرسنال يعود لدرب الانتصارات.. وأستون فيلا مستمر في حصد النقاط

12/17/2023 2:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تصدر آرسنال ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بفوزه على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين أمس، ضمن الجولة السابعة عشرة.
وأحرز جابرييل جيسوس (53) وكاي هافيرتز (87) هدفي آرسنال.
وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 39 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يلعب لاحقا أمام ضيفه مانشستر يونايتد في قمة الجولة، فيما بقي رصيد برايتون 26 نقطة في المركز التاسع.
أول تسديدة على المرميين جاءت في الدقيقة الثانية عشرة، عندما اخترق نجم آرسنال بوكايو ساكا من الجهة اليمنى، قبل أن يوجه تسديدة سيطر عليها فيربروجن حارس برايتون بسهولة.
وبعدها بثلاث دقائق، تلقى قائد أرسنال مارتن أوديجارد الكرة في الجهة اليسرى، وهيأ لنفسه الفرصة للتسديد بقدمه اليمنى، بيد أن كرته مرت بجانب القائم الأيسر.
وجرب جيسوس حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في مكان وقف الحارس في الدقيقة التاسعة عشرة.
ولم يجد فيربروجن صعوبة في السيطرة على رأسية مدافع آرسنال جابرييل ماجالهاييس، بارتقاء مميزة فوق لاعب برايتون جيمس ميلنر في الدقيقة 23.
ومرر أوديجارد كرة أنيقة خلف المدافعين إلى ساكا، الذي تقدم بها وأعادها للوراء إلى جابرييل مارتينيلي، لكن الأخير سدد بعد مضايقة من مدافع فوق المرمى في الدقيقة 32.
وشق مارتينيلي طريقة في الناحية اليسرى، قبل أن يوجه عرضية منخفضة قصيرة، أبعدها الحارس، لتصل الكرة إلى الدولي الألماني كاي هافيرتز الذي وقف الدفاع أمام محاولته في الدقيقة 41.
واختتم ساكا مسلسل فرص آرسنال في الشوط الأول، عبر تسديدة مرتفعة علت المرمى، في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ونفذ ساكا ركلة ركنية لآرسنال، حاول المدافع فان هيكي إبعادها من أمام مرمى برايتون، لتصل إلى جيسوس الذي تابعها رأسية في الشباك بالدقيقة 53.
وانتظر برايتون حتى الدقيقة 64، ليوجه أول تسديدة على مرمى آرسنال، عندما تابع البديل هينشيلووث كرة عرضية برأسه، أمسك بها الحارس دافيد رايا بسهولة.
وقام قائد برايتون لويس دونك بتدخل بطولي في الدقيقة 68، عندما أبعد برأسه كرة ظهير آرسنال بن وايت فوق المرمى.
وحرم الحارس فيربروجن آرسنال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74، وبعدها بدقيقة واحدة، تابع هافيرتز عرضية مارتينيلي من الناحية اليسرى فوق العارضة.
ودخل إيدي نكيتياه ولياندرو تروسارد إلى تشكيلة آرسنال عوضا عن جيسوس ومارتينيلي، وأهدر برايتون فرصة معادلة النتيجة في الدقيقة 82، عندما تابع بجانب القائم القريب كرة من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية زاحفة من ميتوما.
واقتحم لاعب وسط آرسنال ديكلان رايس، منطقة جزاء برايتون قبل أن يسدد كرة بيسراه تصدى لها الحارس بالدقيقة 84.
لكن آرسنال قضى على أمل برايتون في العودة إلى مجريات اللقاء في الدقيقة 87، عندما انفرد هافيرتز بالحارس إثر تمريرة من نكيتياه، ليضع الكرة في الشباك.
وكاد آرسنال يضيف الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، لكن الحارس تصدى ببراعة لتسديدة البديل إميل سميث رو المباشرة.
في السياق ذاته، أفلت أستون فيلا من فخ مضيفه برينتفورد، وتقدم للمركر الثاني مؤقتا، بعدما تغلب عليه بصعوبة بالغة 2-1، في المرحلة التي شهدت أيضا فوز وست هام يونايتد 3-0 على ضيفه وولفرهامبتون.
وافتتح برينتفورد التسجيل عن طريق كين لويس بوتر في الدقيقة 45، قبل أن ينتفض أستون فيلا في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز أليكس مورينو هدف التعادل في الدقيقة 77، فيما تكفل أولي واتكينز بتسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 85.
وأنهى كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين، حيث تلقى بن مي، لاعب برينتفورد بطاقة حمراء في الدقيقة 71، بينما تم طرد بوبكر كامارا، لاعب أستون فيلا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.
وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الـ12 في المسابقة هذا الموسم مقابل تعادلين و3 هزائم، إلى 38 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة أمام ليفربول
في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي نال خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.
من ناحية ثانية، كشف تقرير صحفي أمس، عن قرار جديد بشأن مباراة لوتون تاون وبورنموث.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، من المقرر إعادة مباراة لوتون وبورنموث كاملة، عقب إلغائها بسبب تعرض توم لوكيير لاعب لوتون لسكتة قلبية.
وتوقفت المباراة قي الدقيقة 59 عندما كانت النتيجة (1-1)، بينما كان المسعفون يتوجهون لإنقاذ لوكيير.
وتنص لوائح الدوري الإنجليزي على إعادة أي مباراة يتم إلغائها بموافقة الحكم، مع قيام رابطة البريميرليج بتأكيد التاريخ ووقت انطلاق المباراة.
وتتمتع رابطة البريميرليج بسلطة طلب إعادة المباراة التي لم يتم إكمال 90 دقيقة منها، سواء إعادة كلية أو جزئية، أو السماح ببقاء النتيجة كما هي في وقت التوقف.
إلى ذلك، أعرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن أسفه لإهدار نقطتين أمام كريستال بالاس.
وفقد مانشستر سيتي، نقطتين مهمتين في سباق الحفاظ على لقب البريميرليج، أمام ضيفه كريستال بالاس، بعدما تعادلا بهدفين لمثلهما أول من أمس على ملعب الاتحاد.
وسجل هدفي سيتي كلا من جاك جريليش (24) وريكو لويس (54)، بينما أحرز هدفي كريستال بالاس جون فيليب ماتيتا (76)، ومايكل أوليسيه (90+5) من علامة الجزاء.
وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لقد أهدرنا نقطتين، لكننا قدمنا أداء جيدا.. لقد سيطرنا على التحولات الهجومية لهم بشكل جيد حقا، لكن الهدف الثاني لكريستال بالاس لا يمكن أن يأتي بهذه الطريقة".
وأوضح: "لقد اتخذنا قرارات سيئة في منطقة الـ18 يارده، وتمت معاقبتنا".
وتابع: "علينا أن نكون أكثر هدوء في هذه المواقف، هذه ليست المرة الأولى، ولكن هذا هو الحال".
وختم: "الأمر صعب للغاية، بسبب لياقتهم البدنية، لكن نعم، لا يمكن أن تمنحهم ركلة جزاء بهذه السهولة وفي هذا التوقيت، لقد حدث ذلك، وفي النهاية عاقبونا".
وتعد هذه المباراة هي الأخير لسيتي، قبل مواجهة أوروا ريد الياباني، يوم غد الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وبتلك النتيجة، رفع سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع كريستال بالاس رصيد إلى 17 نقطة.
على صعيد آخر، أعرب ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، عن سعادته الغامرة بالانتصار الذي حققه فريقه على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد 2-0 أول من أمس.
وقال بوكيتينو في تصريحات عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أنا سعيد للغاية، قدمنا أداء جيدا أمام فريق يلعب بقوة كبيرة وبدفاع متراجع".
وأضاف: "في الشوط الثاني غيرنا مركز كل من بالمر ورحيم سترلينج وحاولنا وضع بالمر ومودريك في مواقع أفضل أمام المرمى".
وتابع: "أتحلى بالثقة حتى في حالة الخسارة أنا أؤمن كثيرا باللاعبين والنادي الأمر يتعلق الآن باستغلال هذا الفوز في ربع نهائي كأس الرابطة".
وعن كول بالمر قال: "بالنسبة لي هو صانع ألعاب قادر على ربط الفريق، كما يملك القدرة على التسجيل وصناعة الأهداف، مساهمة كول بالمر من اليوم الأول هائلة".
وأتم بالتعليق على كريستوفر نكونكو: "لم نرغب في المخاطرة به، وفضلنا منحه المزيد من الوقت للتعافي".
سيري أ
يبدو أن الفوز الذي حققه ميلان في منتصف الأسبوع خارج الديار على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (2-1) في نهاية مشواره في دوري أبطال أوروبا، أعطاه الدفع المعنوي محليا وذلك بفوزه الكبير على ضيفه مونزا 3-0 أمس في المرحلة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبفوزه العاشر للموسم والثالث من أصل ثلاث مواجهات جمعته حتى الآن في الدوري مع جاره اللومباردي مونزا، استعاد فريق المدرب ستيفانو بيولي توازنه بعد الخسارة في المرحلة الماضية أمام أتالانتا 2-3 بهدف في الوقت القاتل.
ورفع ميلان رصيده الى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف غريمه يوفنتوس الثاني، المتعثر الجمعة أمام جنوا (1-1)، ومثلها أمام نابولي حامل اللقب الفائز أول من أمس على كالياري 2-1.
ودخل رجال بيولي اللقاء بعد فوزهم في منتصف الأسبوع على أرض نيوكاسل، من دون أن يكون ذلك كافيا للتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بسبب فارق المواجهتين المباشرتين مع باريس سان جرمان الفرنسي، لكنهم سيكملون المشوار القاري في مسابقة "يوروبا ليغ" حيث يخوضون ملحق ثمن النهائي.
ضرب ميلان باكرا بتقدمه بعد أقل من ثلاث دقائق بهدف رائع للهولندي تيجاني رايندرز الذي تلاعب بخمسة لاعبين قبل أن يضع الكرة بعيدا عن متناول الحارس ميكيلي دي جريجوريو، ليسجل ابن الـ25 عاما هدفه الثاني بقميص فريقه الجديد.
وقال الهولندي لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية عن هدفه الأول في ملعب سان سيرو "شعرت بسعادة كبيرة. إنه لشرف أن ألعب هنا. تسجيل هدف أول لي في سان سيرو أمر جميل جدا".
ورأى أن على فريقه مواصلة الإيمان بحظوظه في إحراز اللقب، قائلا "بالطبع، يجب أن نؤمن على الدوام. لم نصل حتى الى منتصف الموسم. يجب أن نواصل على المنوال ذاته وهذه كانت بداية جيدة".
واضطر بيولي إلى إجراء تبديل اضطراري بعد 24 دقيقة فقط نتيجة إصابة تومازو بوبيجا الذي ترك مكانه في وسط الملعب لابن 18 ربيعا الصربي يان-كارلو سيميتش الذي، وبعد تألق دي جريجوريو في صد محاولتين لأليساندرو فلورنزي، منح أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد تمريرة من البرتغالي رافايل لياو، محققا بذلك أفضل بداية ممكنة مع الفريق الأول.
وعن 18 عاما و229 يوما، بات سيميتش ثالث أصغر هداف لميلان منذ اعتماد الثلاث نقاط للفوز الموسم 1994-1995، خلف ألبرتو بالوسكي الذي كان يبلغ 17 عاما و11 شهرا و16 يوما حين سجل في كانون الأول (ديسمبر) 2007، والبرازيلي ألكسندر باتو الذي كان يبلغ 18 عاما و4 شهور و11 يوما حين سجل في كانون الثاني (يناير) 2008.
ويبقى جاني ريفيرا صاحب الرقم القياسي المطلق لأصغر هداف في تاريخ ميلان وقد كان يبلغ 17 عاما وشهرين و19 يوما حين سجل في الدوري ضد يوفنتوس (4-3) في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1960.
وكان ميلان قريبا من إنهاء الشوط الأول بهدف ثالث لكن الحظ عاند الأميركي كريستيان بوليسيتش بعدما ارتدت محاولته من العارضة (44).
وبدأ الشوط الثاني بفرصة لمونزا لكن الحارس الفرنسي مايك مانيان تألق في وجه أندريا كولباني (61)، ثم وجه ميلان الضربة القاضية لضيفه بهدف ثالث سجله بديل آخر هو السويسري نواه أوكافور بعد تمريرة من الفرنسي أوليفييه جيرو (76).
لكن فرحة ابن الـ23 عاما لم تكتمل، إذ تعرض للإصابة واضطر إلى ترك مكانه للنيجيري صامويل تشوكويزي (80).
وحقق فيورنتينا فوزا صعبا على ضيفه فيرونا 1-0 سجله الارجنتيني لوكاس بيلتران (79).
وأهدر البوسني ميلان ديوريتش ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة الثالثة.
وصعد فيورنتينا إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين أمام روما الذي حل ضيفا على بولونيا لاحقا.
وفرط أودينيزي في فوز في المتناول على ضيفه ساسوولو وخرج متعادلا 2-2.
وتقدم أودينيزي بهدفين للورنزو لوكا (36) والأرجنتيني روبرتو بيريرا (55)، لكن نقطة التحول كانت طرد لاعب وسطه الأرجنتيني مارتن باييرو في الدقيقة 59 حيث استغل ساسوولو النقص العددي وسجل هدفين بواسطة هدافه الدولي دومينيكو بيراردي (75 و88 من ركلتي جزاء).
البوندسليجا
صعد فرايبورج الى المركز السادس مؤقتا بفوزه على ضيفه كولن بثنائية نظيفة أمس، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.
وسجل البديلان النمساوي مايكل جريجوريتش (72) والمجري رولاند سالاي (90+5) الهدفين.
وتقدم فرايبورج مركزَين مستفيدا من خسارة هوفنهايم امام لايبزج 1-3 أول من أمس، وأصبح في رصيده 24 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند الخامس، فيما يقبع كولن في المركز السادس عشر ضمن منطقة الخطر بـ 10 نقاط.
وكانت لحظة المباراة المفصلية طرد لاعب كولن جوليان شابوت في الدقيقة 62 اثر نيله بطاقتين صفراوين، فأتى بعدها بعشر دقائق هدف فرايبورج الاول عن طريق جريجوريتش الذي سجل في المباريات الثلاث الأخيرة وذلك بعد سبع دقائق فقط من دخوله كبديل، قبل ان يضيف البديل الآخر سالاي هدف حسم النتيجة في الوقت بدل عن الضائع (90+5).
ليج 1
حقق ستراسبورج أمس، ثاني انتصار على التوالي بالفوز على لوريان 2-1 في إطار الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
تقدم ديلان داكوا لستراسبورج (14) من المباراة وأضاف كيفن جاميرو الهدف الثاني (49)، بينما قلص أحمد بمبا مباكي دينج الفارق لصالح لوريان (53) ليرتفع رصيد ستراسبورج إلى 20 نقطة في المركز التاسع.
بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض إلى 12 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير.
وفي مباراة أخرى في الجولة نفسها، عاد مونبلييه إلى درب الانتصارات بالفوز على ميتز بهدف نظيف سجله ماكسيم ستيف (9).
وتعد هذه الخسارة الثالثة لميتز على التوالي بعد الهزيمة أمام بريست بهدف وأمام ليل بهدفين نظيفين.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد مونبلييه إلى 17 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد ميتز عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما سقط رين في فخ التعادل السلبي أمام تولوز ليرتفع رصيد رين إلى 16 نقطة في المركز الـ13، وارتفع رصيد تولوز إلى 14 نقطة في المركز الـ15.
وكان بريست قد فاز على نانت في وقت سابق بهدفين نظيفين سجلهما هوجو ماجنيتي (49) وستيف مونييه (57) ليحقق ثاني على التوالي.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد بريست إلى 28 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نانت إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر. -(وكالات)

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