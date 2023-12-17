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طائرة شباب الحسين تعزز صفوفها بعبدالعزيز

12/17/2023 2:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- عزز فريق شباب الحسين للكرة الطائرة صفوفه باللاعب المحلي نجم فريق التعاون السابق محمود عبدالعزيز، وكسب توقيعه على كشوفاته رسميا، من خلال مراسم التوقيع التي جرت أول من أمس، ضمن مساعيه لتتجهيز الفريق للظهور المشرف في بطولة الأندية العربية في الأردن خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، وبطولة أندية غرب آسيا في عُمان خلال شهر آذار (مارس) المقبل، والدفاع عن ثلاثية ألقابه المحلية في الموسم 2024.
وقال عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد في حديثه لـ"الغد": "جاء التوقيع مع لاعب فريق التعاون سابقا محمود عبدالعزيز، والذي يشغل المركز 3-السنتر أو وسط الشبكة-، بناء على تنسيب من المدير الفني للفريق وليد العسود، وتبعا لما يتميز به عبدالعزيز من إمكانات في مركز لعبه المهم، وقدرته على تشكيل الإضافة الفنية المطلوبة إلى جانب زملائه في الفريق على أرض الملعب".
وأضاف صالح: "وضعنا سقفا لطموحاتنا المحلية والعربية والإقليمية، وحددنا أهدافنا في الجهازين الفني والإداري، بعد اجتماع مجلس الإدارة مع اللاعبين، وندرك صعوبة المهمة في المنافسة على 3 جهات، لكن لاعبينا على قدر المسؤولية، ونوجه بوصلة طموحاتنا نحو الاحتفاظ بجميع ألقاب الموسم المحلي، والظهور المشرف والمنافسة بقوة في البطولتين العربية والإقليمية، تأكيدا على مكانة الطائرة الأردنية".
وحول استعدادات الفريق الشبابي، قال مدير الفريق: "انطلقنا في تدريباتنا أول من أمس، وشارك جميع نجوم الفريق والشباب الذين تم ترفيعهم من صفوف فريق الشباب، ويمضي المدير الفني للفريق في التجهيز البدني، حيث أقيمت التدريبات في صالة التدريب البدني، ويبحث مجلس إدارة النادي عن توفي أشكال الدعم كافة للفريق، وتجري الترتيبات لإقامة معسكر داخلي، بهدف تكثيف التدريبات صباحا ومساء، والموازنة بين الجانبين الفني والتكتيكي وفقا لطلب المدير الفني للفريق الكابتن وليد العسود".
وحول موعد قدوم المحترفين الغاني إبراهيم عبدالحميد والبرازيلي دياز، أجاب صالح: "نباشر في إجراءات استقدام المحترفين عبدالحميد ودياز، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الخصوص، لتأمين تأشيرة دخولهما، وترتيب تأمين الحجوزات لاستقداهما في الموعد نفسه، للالتحاق بتدريبات الفريق مبكرا، بهدف الانسجام والتفاهم مع توليفة الفريق، ونتطلع في منظومة كرة الطائرة الشبابية إلى مواصلة الإنجازات وإسعاد جماهير النادي الوفية".
ويبرز في صفوف شباب الحسين العديد من نجوم اللعبة المحلية والمواهب الفتية، ولا سيما ياسر عثمان، خالد أبومشرف، حسن أبومشرف، إياد ماضي، أسامة مرعي، محمود النقيب، محمد النقيب، أحمد العمري، والليبرو أيهم خنفر، إلى جانب الواعدين، صالح الطهراوي، أحمد العطلة، إبراهيم العطلة، ومحمود شاهين.

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