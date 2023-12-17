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المصارعة يختتم مشاركته في منتدى باريس

12/17/2023 2:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – شاركت عضو اتحاد المصارعة ورئيسة لجنة المرأة د. رهام الزغير، في المنتدى العالمي للمصارعة النسوية، الذي اختتم مؤخرا في العاصمة "باريس".
وشهد المنتدى "ورشات العمل"، الذي أقامه الاتحاد الدولي للمصارعة، مناقشة دور المرأة في تعزيز لغة التشارك وبحث آلية تعزيز سبل التعاون بين الجنسين.
ويأتي المنتدى العالمي لتكثيف الجهود بين الاتحاد الدولي والاتحادات الأهلية العاملة في الدول كافة، سعيا لتعزيز دور المرأة في لعبة المصارعة، وتمثيلها في البطولات الدولية والعالمية والمشاركة الفاعلة لها.
كما بارك اتحاد المصارعة ترقية الحكمين زين كريشان وتسنيم داوود من "المحلي" إلى الدرجة الثالثة الدولية، وذلك على هامش مشاركتهم في إدارة نزالات البطولة العربية للمنتخبات، التي اختتمت مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد.
وقال اتحاد المصارعة في منشور له عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تهدي أسرة اتحاد المصارعة، أسمى آيات التهنئة والتبريك لكل من الزميلين زين كريشان وتسنيم داوود بمناسبة ترقيتهما من الحكم المحلي إلى الدرجة الثالثة الدولية"، معربا عن تمنياته لهما بالمزيد من التقدم والنجاح. إلى ذلك، تقام بطولة آسيا للرجال في الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل في قيرغستان، وتتبعها بطولة آسيا التأهيلية بالمكان نفسه، في الفترة 19 إلى 21 من الشهر ذاته، ويسبق البطولتين إقامة بطولة تصنيفية تحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم، وهي جولات حاسمة لتأهيل اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.
كما يبذل اتحاد المصارعة جهودا حثيثة لاستضافة معسكر تدريبي مشترك مع لاعبي منتخبات أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا للفئتين تحت 15 و17 عاما في نيسان (أبريل) المقبل، سعيا لتنشيط الفئات العمرية وإكساب اللاعبين خبرات الاحتكاك.

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