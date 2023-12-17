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الأولمبي يعتذر عن عدم المشاركة بـالسلة العربية ويعسكر في القاهرة

12/17/2023 2:22:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، الاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الـ25 من البطولة العربية للمنتخبات الرجال بكرة السلة، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 26 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، إلى 3 من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، وذلك لأسباب فنية.
وستقام البطولة العربية بمشاركة 9 منتخبات بعد اعتذار المنتخب الوطني، وهي: الإمارات والمغرب وليبيا والكويت وموريتانيا والجزائر وتونس والصومال ومصر "البلد المنظم"، على أن تجري مراسم سحب القرعة يوم بعد غد في "القاهرة".
ويأتي قرار الاعتذار عن عدم المشاركة، بناء على رؤية المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي مروان معتوق، والذي يشغل أيضا منصب مدير تطوير المنتخبات الوطنية كافة، إلى جانب مساعده هيثم طليب، في ظل عدم جاهزية اللاعبين وحاجتهم إلى فترة تحضير وإعداد أكبر.
ووفقا لمصادر مطلعة لـ"الغد"، فإن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، يسعى أيضا إلى تجنب تحطيم عزيمة اللاعبين الشباب وتكبيدهم خسائر كبيرة تؤثر على معنوياتهم في مرحلة سنية مبكرة، خاصة وأن المنتخبات المشاركة في الاستحقاق العربي، تدخل البطولة بنجوم الصف الأول لديها.
وغادر وفد المنتخب الوطني الأولمبي للرجال تحت 23 عاما إلى "القاهرة" أمس، للاكتفاء بإقامة معسكر تدريبي يتخلله خوض عدد من المباريات الودية مع المنتخبات المشاركة على هامش البطولة العربية، على أن يختتم معسكره القصير يوم 26 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وتضم قائمة "الأولمبي" المغادرة إلى معسكر مصر، كلا من: مروان معتوق مديرا فنيا، هيثم طليب مساعدا للمدرب، إبراهيم بني فواز معالجا، محمد الدباس مديرا للمنتخبات الوطنية، إلى جانب 17 لاعبا، وهم: عبدالله الزعبي، سعيد الخوالدة، أحمد الخزاعله، أدهم دجاني، روحي الكيلاني، أحمد الحموري، علي كنعان، باسل أبو عبود، فادي قرمش، نبيل أبو شريخ، عاكف الشياب، عصام هزايمة، عمر أبو شريخ، نبيل خوالده، ومحمود هزايمة، عمر سلمان، عبدالله شتات.
ومن الجدير بالذكر، أن البطولة العربية تشكل فرصة تحضير جيدة للمنتخبات الآسيوية المشاركة قبل شروعها في المحطة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال بكرة السلة (السعودية 2025)، وكذلك الأفريقية، حيث يتواجد "صقور الأردن" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات، العراق وفلسطين والسعودية، وستقام مباريات النافذة الأولى في نهاية شباط (فبراير) من العام 2024.
مواجهة منتظرة بين اتحاد عمان والأرثوذكسي اليوم
تشهد صالة "إميل وماري حداد" في النادي الأرثوذكسي بمنطقة عبدون، مواجهة ملتهبة تجمع بين فريقي اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة 7:30 من مساء اليوم، ضمن إياب منافسات المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.
وكان من المقرر، أن يقام اللقاء عند الساعة السادسة من مساء يوم غد، قبل أن يتم تقديم موعد المباراة لتقام اليوم بالاتفاق مع الناديين.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى "مؤقتا" برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 16 نقطة من 8 مباريات، ويأتي الرياضي ثالثا برصيد 13 نقطة، ونجوم الإنجليزية رابعا برصيد 11 نقطة، ويحل فريقا نجوم الأردن ونجوم الجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 9 نقاط لكل فريق.

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