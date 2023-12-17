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الطب الشرعي يكشف أسباب وفاة نجم فريندز ماثيو بيري

12/17/2023 2:22:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت التحقيقات أن وفاة نجم المسلسل الكوميدي "فريندز" ماثيو بيري، نجمت عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة، بحسب ما أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023.


لكنّ المصدر نفسه أوضح أن عوامل أخرى تسببت أيضًا في وفاته التي وُصفت بأنها "حادث"، ومنها "الغرق" و"مرض القلب التاجي"، و"آثار البوبرينورفين"، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية.


والكيتامين دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحيانا لأغراض ترويحية.


وعثر مساعد بيري عليه ميّتا داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.


وكان الممثل البالغ 54 عاما والمعروف خصوصا بشخصية تشاندلر بينغ في مسلسل "فريندز" يجاهد منذ سنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.


وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقرّ بيري بأنه خضع لـ 65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

وخضع للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت 7 ساعات عام 2018، حتى إنه ذهب إلى حد القول "كان يُفترض أن أكون ميتا".


وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني قلقا كبيرا "كل ليلة" خلال فترة تصوير مسلسل "فريندز".


واشتُهر بيري بشخصية تشاندلر بينغ الفكاهية في مسلسل "فريندز" الذي حظي بشعبية كبيرة وعرضت قناة "إن بي سي" بين 1994 و2004 مواسمه العشرة التي تضمّنت 230 حلقة.


إلى جانب جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر، صنع ماثيو بيري نجاح هذا المسلسل التلفزيوني الذي يعشقه الملايين خصوصا من جيل الشباب في الولايات المتحدة والعالم.


يروي المسلسل الكوميدي مغامرات مجموعة من الأصدقاء هم رايتشل ومونيكا وفيبي وجوي وروس وتشاندلر في نيويورك.

وفي المراحل الأخيرة من المسلسل، كان جميع الأبطال الستة يتقاضى حوالى مليون دولار عن كل حلقة. وأفادت مجلة "فراييتي" حتى أنهم طلبوا تقاضي 2,5 مليون دولار لكل منهم لتصوير حلقة لمّ الشمل التي عُرضت عام 2021.


وخلال هذه الحلقة، أثار ماثيو بيري مخاوف معجبيه بسبب التلعثم الواضح في الكلام.

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