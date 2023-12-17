Sunday, 17 December 2023 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أم الرصاص تحتضن مهرجان القراءة للجميع بعناوين ثقافية وأدبية وعلمية

12/17/2023 2:22:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- ينطلق في محافظة مادبا "قاعة بلدية أم الرصاص"، مهرجان القراءة للجميع ضمن برنامج "مكتبة الأسرة الأردنية في دورتها الـ17"، الذي تقيمه وزارة الثقافة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
يتضمن المهرجان، العديد من العناوين في مجالات مختلفة منها، دراسات في التراث العربي والاسلامي، وأدب وفنون، أطفال وفتيان، علوم وتكنولوجيا، تاريخ وحضارة، ودراسات في التراث الأردني، فلسفة ومعارف عامة.
وفي كلمة لوزارة الثقافة قالت: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعميم الثقافة الوطنية القائمة على نشر الوعي وتنمية الفكر الناقد، وإيجاد التناغم الحسي بين الفكر والوجدان الإنساني؛ لبناء مجتمع مثقف يدرك أهمية التحاور والتفاعل مع الآخرين، وبجتهد في تطوير ذاته ورسم مستقبل وطنه الزاهر، وانطلاقا من إيمان الوزارة بدور الثقافة المؤثر في رقي الأمم وتقدمها، تبنت الوزارة برنامج مكتبة الأسرة الأردنية، الذي حظي بالرعاية الملكية السامية، بوصفه مشروعا ثقافيا وطنيا يستهدف فئات المجتمع كافة، ويكرس مفهوم القراءة للجميع؛ ويشتمل على العديد من العناوين الثقافية والأدبية لكل فئات المجتمع من الأطفال والشباب والأسرة الأردنية عامة.
وتحقيقا لمبدأ التوازن والعدالة في إتاحة الفرصة لأبناء الوطن على امتداد حدود المملكة للإفادة من أهداف هذا البرنامج وتسهيلا عليهم؛ حرصت وزارة الثقافة، على أن تكون خطة البرنامج واسعة وشاملة تصل إلى جميع الفئات المستهدفة في محافظات المملكة كافة، عبر توزيع مراكز بيع إصدارات المشروع توزيعا متوازنا ومبرمجا.
وتتضمن مكتبة الأسرة العام الحالي، العديد من الإصدارات في المجالات الآتية: دراسات في التراث العربي الإسلامي شملت الكتب الآتية: "أوقاف الخليل والحرم الإبراهيمي في العصر المملوكي"، للدكتور عبد الملك ناظم عبد الله؛ من الذاكرة مشاهد من مظاهر الحياة في فلسطين ومصر والسعودية والكويت وبريطانيا في القرن الماضي، للدكتور محمد علي الفرا".
وفي مجال دراسات في التراث الأردني الكتب الآتية: "السلط، ملامح من الحياة اليومية للمدينة من خلال سجل البلديات للسنوات (1923-1925) م، دراسة وتحقيق، الدكتور هاني العمد؛ تاريخ منطقة البلقاء ومعان والكرك (1864-1918) م، للدكتور محمد سالم الطراونة؛ في ربوع الأردن من مشاهدات الرحالة (1875-1905) م، سليمان موسى؛ بادية جنوب الأردن: دراسة سوسيولوجيا اقتصادية (1921-1946) م، محمد عبد الهادي صالح الجازي؛ فريسة أبي ماضي: أول دراسة علمية للشعر في البادية روكس بن زائد العزيزي، محطة عمان موفق عادل، فيلادلفيا المدينة والفندق، تيسير أبو حمدان؛ الطفل في الحياة الشعبية الأردنية، نايف النوايسة".
أما في مجال فلسفة ومعارف عامة، فصدرت الكتب الآتية: "الثقافة العربية، عباس محمود العقاد؛ الإعلام والثقافة العربية، د. تيسير أبو عرجه؛ دليل التربية الإعلامية الرقمي، منشورات معهد الإعلام الأردني؛ دليل فهم الاتصال والإعلام المعاصر، دليل محو الأمية الإخبارية؛ الحقيقة (بحث في الوجود)، فايز محمود؛ الهوية العربية بين التفتيت والترميم، د. حسن البراري؛ عيادة القراءة كيف تبدأ بقراءة الكتب وتستمر طوال حياتك، وسام مصلح؛ النظرية النقدية الغربية من أفلاطون إلى بوكاشيو، أ.د عيد الدحيات؛ فلسفة التاريخ غوستاف لوبون، عادل زعيتر؛ الفكر الواقعي عند ابن خلدون، ناصيف نصار".
وفي مجال آداب وفنون تأتي الكتب الآتية: "غرناطة لوركا، إيان جبسون؛ مختارات شعرية من ديوان الأمير عبد القادر الجزائري؛ وصيتي، أمين الريحاني؛ دفاتر الوراق، جلال برجس؛ تيسير السبول الأعمال الكاملة، الرقص على ذرى طوبقال، سليمان القوابعة؛ سعادة الأسرة، ليوتولستوي؛ ناس من دبلن، جيمس جويس؛ غرائب الأيام في خفايا الأفلام، عدنان مدانات؛ تحولات الفن التشكيلي في الأردن، إياد كنعان؛ الأدب الصغير والأدب الكبير، ابن المقفع؛ الموريسكي (رواية)، حسن أوريد /مغربي؛ من الكهف إلى التجريد، مروان العلان؛ ما قاله الراعي لصاحبه، هشام عودة؛ النبطي المنشود (رواية)، صفاء الحطاب؛ أدب الطفل والناشئة /قراءة في نماذج من القصة والرواية، د. إبراهيم الكوفحي؛ حكاوي بنت (قصص)، رانية الجعبري؛ وما من قميصٍ يدل علي (شعر)، وفاء جعبور؛ شمل العائلة (قصص)، محمود الريماوي؛ في الأدب المقارن مفاهيم وعلاقات وتطبيقات، د.يوسف بكار".
وفي مجال علوم وتكنولوجيا صدرت الكتب: "وظائف ومهارات القرن (21) في ظل الثورة الصناعية الرابعة، يحيى القحطان؛ التنمر الإلكتروني، الدكتوران إسلام حسن ومحمود عبد الوارث"، في مجال أطفال وفتيان صدر، "شامة الصغيرة في ورطة كبيرة، هيا صالح؛ غراب أبيض، هاشم غرايبة؛ مذكرات مراهقة بدينة، بثينة البلخي؛ الكون الواسع والنانو، منير نايفة؛ السيارة الحمراء، طارق مكاوي؛ اكتشاف النفق الغامق، محمود أبو فروة الرجبي؛ لا شجار بعد اليوم، نجود الخوالدة، هكذا تحلو الصداقة، سوزان الحلو؛ قلوب مغردة، محمود الشلبي؛ سامر والكتاكيت، محمد صوانه؛ الغيمة الصغيرة التي تحب الضحكات، سناء الحطاب؛ أبو المنذر، ناهد الشوا؛ الشهيد، يوسف الغزو؛ أريد عيوناً ذهبية، ماريا دعدوش؛ جميلة كما أنا، بناهي مجدلاوي؛ صندوق المخزن، هدى الشاعر؛ أنا وصديقي والحمار، محمود شقير".
وفي مجال تاريخ وحضارة الكتب: "منازل الأرجوان، الشهداء القادة في الإسلام، خالد الكركي؛ رحلة سويله مز أوغلي إلى بلاد الشام 1307ه-1890م ترجمة سليمان فيق سويله مز أوغلي، د. فاضل مهدي البيات؛ رواد الشرق العربي في العصور الوسطى، نيقولا زيادة؛ أسماء الأماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى العام 1948، قسطنطين خمّار؛ دراسات في مخطوطات البحر الميت، عمر الغول". وتتوزع مراكز البيع في جميع محافظات المملكة وبأسعار رمزية.

MENAFN17122023000072011014ID1107611086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث