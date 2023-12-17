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العلاج البيولوجي بديل واعد عن الستيرويد عند مرضى الربو

12/17/2023 2:22:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- توصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام العلاج البيولوجي لتقليل التهاب الرئة مكن 92 % من الأشخاص المصابين بالربو الحاد، من تقليل جرعاتهم اليومية من الستيرويد المستنشق من دون تفاقم الأعراض. تعني هذه النتائج أن المصابين بالربو الحاد يمكن أن يقللوا من مخاطر الآثار الضارة المرتبطة باستخدام الستيرويد على المدى الطويل، وفقاً لما نشره موقع New Atlas نقلاً عن دورية The Lancet.
من بين ما يقرب من 300 مليون شخص مصاب بالربو في العالم، يعاني حوالي 3 % إلى 5 % من الربو الحاد، ويعانون من ضيق التنفس اليومي وضيق الصدر والسعال الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى دخول المستشفى. يعاني معظم مرضى الربو الحاد من نوع فرعي يسمى الربو اليوزيني، والذي يتميز بمستويات عالية من الخلايا المناعية (اليوزينيات) في الدم التي تسبب تورم والتهاب مجرى الهواء بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
تجنب الآثار السلبية المحتملة
والعلاج الموصى به للربو اليوزيني، وفقاً للمبادرة العالمية للربو GINA، وهو عبارة عن مزيج لعلاج يومي من بوديزونيد (وهو كورتيكوستيرويد مستنشق لإدارة الالتهاب)، وفورموتيرول (وهو موسع قصبي طويل المفعول للاسترخاء وفتح الشعب الهوائية). يفضل هذا العلاج الذي يعرف بـ ICS أو " الستيرويد" على أجهزة الاستنشاق "الإنقاذية" قصيرة المفعول بسبب تأثيره المزدوج المضاد للالتهابات والموسع للقصبات الهوائية. ولكن يمكن أن يكون استخدامه على المدى الطويل مشكلة، حيث يرتبط بمرض القلاع الفموي وهشاشة العظام والسكري وضعف الجهاز المناعي وإعتام عدسة العين.
وبحثت دراسة، أجراها علماء من جامعة كينغز كوليدج في لندن على مرضى في أربع دول، هي المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، ما إذا كان العلاج باستخدام البنراليزوماب (وهو علاج بيولوجي) يسمح للأشخاص الذين يعانون من الربو اليوزيني الشديد بتقليل جرعة ICS من دون فقدان السيطرة على الربو.
وقال ديفيد جاكسون، قائد فريق البحث: "لقد أحدثت العلاجات البيولوجية مثل عقار "بنراليزوماب" ثورة في رعاية الربو الحاد بطرق عدة، وتظهر نتائج الدراسة الجديدة لأول مرة، أنه يمكن تجنب الضرر المرتبط بالستيرويد بالنسبة لغالبية المرضى الذين يستخدمون هذا العلاج".
وعقار "بنراليزوماب"، يتم إعطاؤه عن طريق الحقن تحت الجلد مرة واحدة كل أربعة أسابيع للجرعات الثلاث الأولى، ثم مرة واحدة كل ثمانية أسابيع.
وأفادت نتائج الدراسة بأنه بشكل عام، قام 92 % من المشاركين بتخفيض جرعة الـICS. وتحديداً 15 % منهم خفضوا الجرعة إلى جرعة متوسطة،
و17 % إلى جرعة منخفضة، و61 % إلى جرعة حسب الحاجة فقط. كما أن 91 % من المشاركين لم يعانوا من أي تفاقم للأعراض أثناء التناقص
التدريجي. -(العربية نت)

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