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فنانون ينتصرون لغزة في جدارية تفاعلية ملحمية

12/17/2023 2:22:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- وضع نحو 400 مشارك بصمتهم في رسم جدارية تفاعلية ملحمية تحت عنوان "غزة"، بمساحة (10 أمتار طولاً وبارتفاع مترين و20 سم)، وذلك في مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني، ضمن الفعاليات التي أقامتها نقابة المحامين الأردنيين لنصرة غزة، مساء أول من أمس.
وعلى مدار ساعات عدة، استمرت الفعالية برسم الجدارية التي شارك أطفال المحامين بإنجازها، تضامناً مع الأشقاء في قطاع غزة، ونصرتهم في وجه الاحتلال الصهيوني الذي استمر في عدوانه أكثر من شهرين، استهدف فيها كل أشكال الحياة وقتل الأطفال الأبرياء.
وأعرب المشاركون عن رفضهم وإدانتهم للإبادة الجماعية والجرائم التي ينفذها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، معتبرين ما يجري إبادة جماعية.
وخط المشاركون في الجدارية رسومات، حظيت بإعجاب الكثيرين، فكان للفنانين التشكيليين كمال أبو حلاوة وسمير القيسي اللذين أشرفا على تنفيذ هذه الجدارية، بصمة واضحة برسم صورة واقعية لصمود المقاومة الفلسطينية وأهل غزة بوجه الطغيان الصهيوني.
وتتضمن الجدارية مشاهد تصويرية ملحمية تلخص الأحداث الدامية والسلوك اللاإنساني لحرب الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، وفق الفنان التشكيلي سمير القيسي، الذي أفاد بقوله: "تختلط الخطوط مع الألوان الداكنة منتجة شخوصا بمشاعر متباينة متفاوتة بين الحزن، الخوف، القهر، والتصميم على البقاء.. تعلوها مشاهد تصور الدمار الهائل للمكان، تحتضن هذه المشهدية فضاءات لونية زاهية تعبر عن هوية المدينة وتصميم أهلها على الصمود والبقاء ورفض التهجير القسري لقاطنيها".
وأضاف "وظف الفنانون المفردات والخطوط والعبارات التي سطرها المشاركون في هذه الجدارية في بناء العمل، من خلال إبقاء بعضها وتوظيف بعض العبارات والرموز والمفردات التي تعكس الانفعال والمشاعر التي عبر عنها المشاركون من خلال مشاهد انفعالية".
وتحدث القيسي عن أهمية القضية الفلسطينية التي اعتبرها المحفز المستفز له منذ الصغر، قائلا "من حكايات جداتنا عن وطن مسلوب، يرينه بعين العاشق، ويروين تفاصيل حياتهن فيه بلسان الولهان، نرى كأنه جنة سماوية منفصلة عن الجغرافيا الأرضية.. يروين قصصهن باشتياق وخشوع، فتتكون صور مشهدية تكاد تكون ملموسة تمكن المستمع من التحليق في فضاء حاكت تفاصيله طاقة وجدانية استثنائية لا محدودة".
وأضاف "هذه الصور التي لا تكاد تحلق فيها حتى تمزقها جروح وأوجاع التهجير القسري وروايات عن مذابح وتدمير، لم أمتلك يوما القدرة على رسم صورتها، لأن المخزون البصري الذي أمتلك لا يحتوي صورا كتلك بعد.. فتقف أعمالنا الفنية حد الهجرة القسرية عاجزين عن رسم الألم والخوف والعجز المصاحب لسواها أو ربما هو عدم القدرة على الإمعان بهذا القبح السلوكي السادي للمحتل".
وأضاف القيسي "أن هذه الفعالية الفنية التي تنظمها نقابة المحامين الأردنيين هي رسالة إلى العالم، أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وثوابته وأرضه رغم الحرب والحصار والإجرام والقتل الذي يمارسه الاحتلال"، مبينا أن الفن هو إحدى الوسائل الراقية والفعالة لتجسيد الدور الإنساني، ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي مجرم حرب هو وكل من يسانده في أعماله الوحشية والإجرامية.

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