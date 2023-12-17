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رسامون جدد ضمن تجارب 7×7 في جاليري القاهرة عمان

12/17/2023 2:22:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- يفتتح عند الساعة السادسة من مساء اليوم، في جاليري القاهرة عمان بوادي صقرة معرضا فنيا لسبعة من الفنانين الشباب ضمن تجارب7×7.
يشارك في المعرض الرسامون: جمانة الشافعي وجود زوايده وجود سمان ورشا الجعفري ومحمد صبح ومها ابو معليش وميار العملة.
يأتي المعرض ضمن نهج الجاليري المتمثل في إبراز التجارب الشابة المبدعة وتقديمها لجمهور الفن ولتنويع الحراك الفني وتقديم أجيال من الفنانين الشباب، كما في كل عام ومنذ أن تأسس الجاليري في العام 2008.
يضم المعرض عددا من الأعمال الفنية للرسامين المشاركين، وهي آخر ما أنجز من قبلهم، وتحرص إدارة الجاليري على البحث عن التجارب الإبداعية، حيث لا يتوان عن التواصل مع عدد كبير من الفنانين الشباب ليقدم في كل مرة إبداعات شبابية جديدة.
وفي كلمة الجاليري عن المعرض: "منذ أن أطلق بنك القاهرة عمان مشروع الجاليري الخاص لعرض الأعمال الفنية ودعم الحركة التشكيلية الأردنية. كان علينا أن نؤكد وقد فعلنا أن جيل الشباب سيكون له المكان المناسب في فضائنا البصري، فأي حركة فنية تحمل في بنيتها تجارب مختلفة وتؤسس حراكها بإفساح المجال أمام التجارب الفنية الشابة مما يعني اكتمال دورها".
في هذا المعرض سبع تجارب فنية أردنية لسبعة من الفنانين الشباب، أكدوا قدراتهم عبر جهودهم وإخلاصهم للعمل الفني، فهم فنانون يمثلون إلى حد كبير الجيل الجديد الواثق بمختلف توجهاته ومدارسه.
المعرض يؤسس إلى فضاء أوسع للتجارب الجديدة. وجاليري بنك القاهرة عمان مستمر في رعاية الفن التشكيلي وتوسيع دائرة المشاركة، عبر فنانين أردنيين وعرب في المستقبل القريب.

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