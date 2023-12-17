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في غزة.. النجاة من القصف يواجهه جوع حاد والأطفال الأكثر تضررا

12/17/2023 2:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان- تقاسمت مع أخيها الصغير آخر شربة ماء في الزجاجة، في حين يقف أطفال آخرون على أطراف الخيمة يمدون أيديهم لالتقاط مياه الأمطار بحثا عن مياه نظيفة تروي عطشهم. وفي خيمة أخرى يجتمع أطفال على وجبة من العدس والخبز لعلها تسد جوعهم بعد أن مرت عليهم ساعات طويلة من دون طعام أو مياه، في معاناة جسيمة من ويلات الحرب لا تتوقف منذ وقت.
في مشهد موجع تعود عائلات إلى بيوتها المقصوفة لعلها تجد شيئا صالحا من مونة البيت لإطعام أبنائهم الجياع في الخيام في الوقت الذي تمنع به قوات الإحتلال دخول المساعدات إلى قطاع غزة. "هون كان المطبخ دور على العدس والمعكرونة.. كان عندي معلبات وزيتون"، كلمات كانت ترددها إحدى الغزيات أثناء بحثها هي وزوجها عن مونة بيتها وسط ركام المطبخ، لعلها تتمكن من العودة إلى أطفالها ومن معها بطعام يمكنهم من البقاء على قيد الحياة.
وفي مشهد مشابه؛ لملم أحد النازحين وأطفاله الذين كانوا برفقته أكياسا من الطحين الممزق بفعل القصف وعلبا من الفول حسب قوله في حين تفجرت الكثير من المواد التموينية حالها حال غرف المنزل التي تحولت إلى ركام.
نقص الغذاء والمواد التموينية يقلق الغزيين الذين ضاقت بهم الدنيا فلم يعودوا قادرين على إطعام أبنائهم وكبار السن والجرحى حتى العدس والقليل من المعلبات التي كانت بحوزتهم نفدت أما شراء بعض الخضار فأصبح ترفا لا يقوون عليه في ظل نقص الخضار وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
لم يقتصر بحث الغزيين عن الطعام فقط بين ركام المنازل فحسب وإنما أيضا في محلات البقالة التي تم تفجيرها باحثين عن أي مواد تموينية ممكن إيجادها صالحة للأكل إلا أن هذه المحاولات لم تجد نفعا في ظل الأعداد الكبيرة من الناس الذين لا يجدون لقمة خبز يأكلونها.
ولعل مشهد تدافع الغزيين على ما يتم السماح له اليوم من شاحنات المساعدات الغذائية يشرح واقع الحال المؤلم الذي يعيشه أهل القطاع في ظل انعدام الماء والغذاء الذي يمكن الأطفال والكبار من البقاء على قيد الحياة.
لا يعاني الأطفال في غزة الموت فقط بسبب القصف الهمجي المستمر للمدنيين العُزل من شيوخ ونساء وأطفال، بل هم عُرضة أيضاً للموت بسبب العطش والجفاف وسوء التغذية والأمراض المنقولة التي يسببها الحصار المشدد وانقطاع الموارد التي فرضها عليهم الاحتلال الصهيوني.
من ينجُ من صواريخ جيش الاحتلال الصهيوني يقع ضحية التجويع والتعطيش الذي يمارسه الاحتلال على سكان القطاع من جنوبه إلى شماله معلنا شكلا آخر من الحرب على المدنيين لتصفيتهم.
دعوات أممية لضرورة دخول الغذاء والحاجات الأساسية للقطاع وأن سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال في قطاع غزة ليست أخلاقية وتتعارض مع القوانين الدولية فيما يؤكد خبراء بأنها تنذر بكارثة صحية مؤكدة.
مع استمرار العدوان الغاشم على غزة ودخول الحرب الصهيونية شهرها الثالث، يعاني سكان قطاع غزة من انقطاع الحاجات الأساسية للطعام والماء، الأمر الذي يعرض صحتهم وحياتهم من الخطر.
مسؤول أممي في منظمة الفاو أشار في بيان أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ عام 2022، وأكد أن الأزمة الراهنة، التي اندلعت منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وكان مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اعتمد ولأول مرة قرارا بعنوان "الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".
وركز القرار على اعتبار المدنيين كافة في قطاع غزة في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وعبر عن القلق إزاء الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتشديد على ضرورة الوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر المياه والأغذية والمستلزمات الطبية والطاقة، كذلك التشديد على أن التهجير القسري للمدنيين يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
كما أكد على قرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين، والتأكيد والتشديد على ضرورة الامتناع عن استخدام الغذاء والمياه كأسلحة حرب.
من جهتها تبين اختصاصية التغذية ربى العباسي أن قطاع غزة منطقة ينعدم فيها الأمن الغذائي لعدم كفاية المواد الغذائية لكافة الفئات العمرية ابتداء من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لعدم حصولهم على احتياجاتهم وصحة الأمهات الحوامل والمرضعات وكبار السن كذلك.
وتلفت العباسي إلى أن الغزيين اليوم يعانون من سوء تغذية بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية، الأمر الذي ينجم عنه أمراض مرتبطة بسوء التغذية مثل فقر الدم ومشاكل في العظام ونقص في الفيتامينات ونقص المناعة بشكل كبير ليس فقط لنقص الغذاء وإنما أيضا لانعدام وصول الأغذية الصحية.
وتقول العباسي، لا يوجد بدائل غذائية كافية من جهة ولا مخزون غذائي كافي أو سليم من الملوثات.
المشكلة في قطاع غزة اليوم بحسب العباسي، أن الغذاء وإن توفر فإنه غير كاف أبدا ولا يمكن أن يضمن بقاء الأطفال في مرحلة البناء السليم، كما أن نقص العناصر الأساسية التي تسحب المعادن من العظام والأسنان ثؤثر على أجهزة الجسم، بالتالي التعرض للكثير من الأمراض وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة.
ويمر الغزيون بحسب العباسي بمرحلة بمنتهى الخطورة بسبب تجويعهم لفترات وانخفاض الوزن إلى ما دون الحد الطبيعي، فضلا عن تحويل المنطقة إلى بؤرة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة بشكل سريع.
أمراض متعددة انتشرت بين الأطفال والكبار في قطاع غزة وفي أماكن النزوح المختلفة تسبب بها سوء التغذية وانعدام المياه النقية أدى إلى إصابة الكثيرين بالجرثومة المعدية والنزلات المعوية وارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مستمر، إضافة إلى معاناته الشحوب والجفاف والقيء المتكرر بعد كل وجبة، بسبب تلوث المياه والغذاء وانعدام الرعاية الطبية والصحية، إضافة إلى انعدام النظافة العامة.
وفي ظل هذه الأوضاع، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، من "سيناريو مرعب وشيك" في غزة، لن تجدي معه الأنشطة الإنسانية نفعا.
وجاء تحذير هاستينغز كون الملاجئ معدومة الإمكانات في غزة، والنظام الصحي منهار، إلى جانب نقص مياه الشرب النظيفة، وسوء التغذية لدى الأشخاص المنهكين ذهنيا وجسدياً، كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى أوبئة تشكل خطرا على الصحة العامة.
ويُعد قطاع غزة أكثر مناطق العالم اكتظاظا، وفيه أكبر نسبة أطفال ضمن عدد سكانه، التي تشكل 47 % من سكان القطاع، حيث يعاني الأطفال فيه ظروفاً سيئة جداً، بدءاً من التهجير والنزوح والتعرض للقصف المستمر والخوف، وصولاً إلى عدم توفر الماء المعالج والطعام لهم.
خبير الأوبئة الدكتور عبدالرحمن المعاني يبين وصول المنظومة الصحية في قطاع غزة مع استمرار شن المقاتلات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة ومتواصلة على قطاع غزة إلى دمار كبير وتوقف في معظمها بسبب استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطبية أو غرف الإسعاف والطوارئ وخسائر كبيرة بالقدرات المدنية والبنية التحتية وخصوصا في القطاع الصحي سواء بالأرواح أوالخدمات الطبية.
وتتأثر غزة بانعدام الأدوية، الغازات الطبية، والمعدات الطبية والصحية، علاوة على استشهاد أعداد كبيرة من طواقم الأطباء والتمريض وفرق الإسعاف والطوارئ وتدمير سيارات الإسعاف والانقاذ، بالإضافة إلى تدمير أغلب المستشفيات واستهدافها بالفسفور الأبيض وخاصة على مستشفيات الأطفال مما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة، علاوة على ازدياد أعداد الشهداء والجرحى في أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات مما سيؤدي إلى كارثة بيئية وصحية وإنسانية قريبة لا محالة.
ويحذر المعاني من انهيار وشيك للقطاع الصحي في غزة جراء النقص الحاد في المستلزمات الطبية والصحية والدم في بنوك الدم الموجودة في المستشفيات ونفاذه في أغلبها وكذلك عدم توفر الأدوية الأساسية والطارئة خصوصا أدوية إنقاذ الحياة والعناية الحثيثة والعمليات، الحروق، وغسيل الكلى هذا الوضع أدى وقف شريان الحياة في غزة ما يتطلب ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة.
ويلفت المعاني إلى أن استمرار القصف المستمر على قطاع غزة وخصوصا المستشفيات والمراكز الصحية والطبية سيؤدي بلا شك إلى انهيار المنظومة الصحية والطبية، وهذا معناه أن الوضع البيئي في اسوأ وضع ممكن وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى كارثة بيئية خطيرة وانتشار الفيروسات والبكتيريا الضارة والجراثيم والتي سوف تسبب انتشار الأمراض المعدية والسارية.
ويناشد المعاني منظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤوليتها وممارسة نفوذها وصلاحياتها بالضغط على دولة الاحتلال لإيقاف هذا الوضع الصحي والإنساني الخطير، وان تقوم بالمساعدة من حيث توفير الكوادر الطبية والصحية المؤهلة من جميع الدول وتوفير المستلزمات الطبية والصحية والأجهزة والمعدات الطبية الضرورية لعمل هذه المستشفيات وتوفير الأدوية اللازمة والحماية للكوادر الصحية وفرق الإسعاف والابتعاد عن الكيل بمكيالين وأن تكون سندا ودعما للجميع.

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