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تمكين: العمال المهاجرون يواجهون العديد من التحديات في الأردن

12/17/2023 2:22:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد تقرير، تناول اوضاع العمال المهاجرين في الاردن، مواجهتهم عدة تحديات ابرزها تتعلق باستصدار وتجديد تصاريح العمل والاقامة، حيث افاد استبيان عملت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان على اعداده خلال الشهور الماضية، ان 71% من العمال المهاجرين أكدوا عدم قدرتهم على دفع رسوم إصدار تصريح عمل، لافتا أن أكثر العمال الذين يعانون من هذه المشكلة هم العاملين في قطاعي الإنشاءات والزراعة.
وبين التقرير الذي أعدته تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان واعلنت نتائجه المستندة الى استبيان تم توزيعه على مجموعة واسعة من العمال المهاجرين في الاردن، اليوم الاحد بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يحتفل به العالم في الثامن عشر من كانون الاول "ديسمبر" من كل عام ان العمال المهاجرين يواجهون مخاوف عدة عند انخراطهم في سوق العمل منها عدم حصولهم على فرص عمل ملاءمة، والعمل لساعات طويلة دون الحصول على الأجر العادل، والتعرض للاستغلال، وعدم استصدار تصاريح عمل وغيرها من المخاوف التي قد تقف عائقًا أمامهم للمطالبة بحقوقهم العمالية، إلى جانب وجود مخاوف تواجههم خلال وجودهم في سوق العمل.
ولفت التقرير الى تخوف 32% من العمال المهاجرين من إصدار تصاريح عمل بسبب وجود وسطاء غير قانونيين كما وصفوهم، كذلك، يتخوف العمال المهاجرين من عدم تجديد إقامتهم في الأردن، وفي الوقت الذي يحدد كلاً من قانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل مدة الإقـامة ومدة تصريح العمل لسـنة واحـدة بالنسبـة للعمال المهاجرين، الا ان أغلب عقـود اسـتخدام العمال المهاجرين على سبيل المثال عقود عمل عاملات المنازل تكون لمدة عامين، ما يعني من الناحـية العملية أن استقـدام العامل يكون عامين بــينما إقــامته لعام، مما يفتح المجال بشكل واسـع إلى تحـوله إلى عامل مهاجر غير قـانوني، خاصة إذا امتنع صاحب العمل عن تجديد إقـامته لأن القوانين والتعليمات النافذة في الأردن تشترط أن يقـوم صاحب العمل بـتجديد كل من تصريح العمل والإقـامة، ما يبرر تخوف العمال من أن يُصبح وجودهم غير قانوني.
في هذا الجانب من المهم بمكان الإشارة إلى انه يتم استغلال العمال المصريين من قبل بعض أصحاب العمل بسبب فرض وزارة العمل توقيع صاحب العمل على نموذج براءة ذمة وإخلاء طرف عند انتهاء تصريح العمل ورغبة العامل بالانتقال لصاحب عمل أخر، إلى جانب أنّ تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 وتعديلاتها لم تفرض على العامل عند انتهاء عقد عمله الحصول على براءة ذمة وإخلاء طرف من قبل صاحب العمل، إلا أنّ ممارسات وزارة العمل/ مديريات العمل تلزمه بذلك.
من جهة اخرى، بين تقرير "تمكين" انه وعلى الرغم من إلزامية إشراك العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن العديد من العاملين لا يتم إشراكهم بالضمان، ما يعد مخالفة لنص الفقرة (ج) من المادة (20) من قانون الضمان الاجتماعي، مع التأكيد أنه في حال عدم شمول العامل بالضمان فإنه يخسر كل المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهم، يجدر الإشارة هنا أنه لا يجوز قانونًا عدم إشراك العامل في الضمان الاجتماعي لأن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، ويترتب على صاحب العمل تأدية كامل الاشتراكات المستحقة عنهم، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، إضافة إلى الفوائد المترتبة عليها ومقدارها (1%) شهريًا، وغرامة مقدارها (30%) من قيمة الاشتراكات المستحقة، كما رتّب قانون الضمان عقوبة على صاحب العمل مقدارها (500) دينار عن كل عامل لم يقم بشموله بالضمان الاجتماعي.
هذا ويطلب من عمال آخرين دفع اشتراكات الضمان، حيث تبين أن هنالك 15% من العمال المهاجرين أفراد العينة، طُلب منهم تسديد كامل الاشتراكات الشهرية للضمان الاجتماعي من قبل بعض أصحاب العمل، فيما كان هنالك 78% من أفراد العينة ليس لديهم القدرة المالية على دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وبحسب التقرير، يُعد حـجز الوثائق الرسمية هو العامل المشـترك بــين جميع العمال المهاجرين، حــيث تبين من خلال الاستبانة الموزعة أن غالبية العمال لا يحملون أية وثائق رسمية، سـواء جواز سفر أو إذن إقـامة أو تصريح عمل، وقـد تكون هذه الوثائق بحـوزة أصحـاب العمل، في الوقـت الذي لا ينكر فيه أصحـاب العمل أنهم يصادرون وثائق العمال بحـجة أنه الضمان الوحــيد لمنعهم من الهرب أو العودة إلى بلادهم، مع العلم أن حـــجز هذه الوثائق لا يمنع العمال من الهرب من أماكن العمل، وفي كثير من الأحــيان يجهل العمال مكان جواز سفره، ويعد حـجز جواز السـفر انتهاكًا صريحًا للمادة (٤/۱٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يعد مخالفة لنص المادة (۱٨) من قـانون جوازات السفر رقـم ٣ لسـنة ٢٠٠٢،كما يعد مخالفة لنص المادة (٢٢٢) من قـانون العقوبـات الأردني.
إنّ حجز الوثائق الرسمية للعمال يشـكل عائقًا أمام عودتهم إلى بلادهم في غالبية الأحيان، كما يصعب اللجوء إلى القضاء لعدم حملها ما يثبت هويتها الشخصية.
ووفقًا لنتائج الاستبانة هنالك 63% من أفراد العينة كانوا متخوفين قبل انخراطهم في سوق العمل من قيام أصحاب العمل باحتجاز أوراقهم الثبوتية مثل جواز السفر أو تصريح العمل ذلك لتقييد حركة العمال ومنعهم من تغيير أعمالهم طيلة فترة العلاقة التعاقدية.
أما فيما يتعلق بالإبعاد أو التهديد به بين 61% من أفراد العينة المستهدفة أن لديهم خوف مستمر من الاحتجاز والإبعاد من قبل السلطات أو من أصحاب العمل ما يعني فقدانهم العمل أو التعرض للاحتجاز الإداري قبل الإبعاد وما يرافق هذه المرحلة من خوف وإحساس بالقلق وحجز للحرية، خاصة أن نظام الاحتجاز الإداري المُنفذ من قبل السلطات يترك المهاجرين عرضة لعدد من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولفت التقرير لوجود العديد من الأسباب التي تؤدي إلى احتجاز العمال غير الأردنيين، حيث يجري احتجاز العديد منهم نتيجة لتقديم أصحاب عملهم تعميم هروب- بلاغ يقدم للمركز الأمني عند ترك العمال لأصحاب عملهم، وقد يصاحب هذا البلاغ تهمة سرقة، ورغم من ذلك فإنه لا يتم التحقق من صحة التهم الموجهة قبل أي احتجاز. وبمجرد تسجيل البلاغ، يتم احتجاز الشخص من قبل السلطات، وتبدأ بعد ذلك إجراءات الترحيل، التي قد تستمر أيامًا أو شهور، وقد لا يتم الإفراج- عن الفرد لحين انتظار قرار الترحيل أو الإبعاد. وبذلك، يقضي الأفراد فترات طويلة من الزمن في السجون الأردنية بانتظار الانتهاء من الإجراءات، دون وجود أي تواصل مع العائلة أو الأصدقاء.
إضافة إلى ذلك، لا يُرحل أي مهاجر قد تراكمت عليه رسوم استصدار الإقامة إلا حين دفع تلك الرسوم، مع أنّ تجديد تصريح العمل يقع على عاتق صاحب العمل، إلا أنه يجري في بعض الأحيان احتجاز العمال غير الأردنيين إداريًا نتيجة لإهمال أصحاب العمل، ونظرًا لعدم توفر أي وسيلة لسداد غرامات تجاوز الإقامة المترتبة عليهم، يبقى العديد منهم في الاحتجاز إلى أجل غير مسمى.

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