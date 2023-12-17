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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 92

12/17/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال حربه على القطاع إلى 92 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن "الصحفيين رامي بدير وعاصم كمال موسى استشهدا خلال اليومين الماضيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة"، دون تفاصيل بشأن ظروف مقتلهما.
وأضاف أن "ذلك يرفع عدد الصحفيين الشهداء على يد الجيش الإسرائيلي خلال حربه على القطاع إلى 92 صحفيا".
المكتب تابع أن "الاحتلال يحاول من خلال اغتياله للصحفيين تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة، لكنه فشل فشلا ذريعا في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني العظيم".
وكان المكتب الإعلامي قد أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ارتفاع عدد الصحفيين القتلى إلى 86، متهما الجيش الإسرائيلي بأنه "تعمّد" اغتيالهم في محاولة لطمس الحقيقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر الجاري 18 ألفا و800 قتيل و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.-(الأناضول)

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