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تطبيق بنك أسئلة التوجيهي بدءا من العام الدراسي المقبل

12/17/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت المدير التنفيذي للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة شرين حامد، إن بنك أسئلة اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" هو جزء من عملية تطوير امتحان الثانوية العامة بشكل عام وهو مقترح وافق عليه مجلس التعليم.

وأضافت حامد في حديثها لإذاعة الأمن العام "أمن إف إم"، اليوم الأحد، أن بنك الأسئلة سيكون لكافة المباحث الدراسية للصف الحادي عشر "النظام الجديد" والصف الثاني عشر أيضا.

وتابعت أن المركز سيقوم باختيار مجموعة من الكوادر الإشرافية بالتنسيق مع إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة وسيتم تدريبهم على بناء الفقرات الاختيارية أو الأسئلة التي لها أسس من قبل شخص مختص في هذا المجال بتدريب الكوادر على فَنّيّات كتابة الأسئلة ومراحلها وفق برمجية بنوك الأسئلة.

وأردفت حامد أن وزارة التربية اعتمدت برمجية لاستخدامها لغايات تخزين الأسئلة ومراجعتها وتدقيقها علميا وفنيا قبل إقرارها لتكون ضمن تجمع الأسئلة، إذ من المتوقع أن يتم تجهيز ما بين 800 إلى 1000 سؤال لكل مبحث ليتم استخدامها في تكوين نماذج من الأوراق الاختبارية المتكافئة والتي تحقق العدالة وتناسب مستويات الطلبة كافة.

وفيما يتعلق بتطبيق بنوك الأسئلة، قالت إنه سيتم البدء بالتطبيق اعتباراً من العام الدراسي المقبل لطلبة الصف الحادي عشر الذين سيجلسون للسنة الأولى لامتحان الثانوية العامة بأربعة مباحث؛ هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، وستكون الأولوية الأولى للثانوية العامة وهو برنامج تطويري طموح تقوده وزارة التربية والتعليم ويساعدها المركز.

MENAFN17122023000072011014ID1107611077

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