Sunday, 17 December 2023 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة: لا تضييق أمنيا على طلبة الجامعات

12/17/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، أهمية إعادة النظر بنظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات.

ودعا الشديفات، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، تم فيه الاطلاع على الواقع الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إلى ضرورة تشجيع إقبال الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.

من جهتهم، دعا النواب الحضور: امغير الهملان، عدنان مشوقة، محمد الشطناوي، عيد النعيمات، إلى تنظيم العمل الحزبي في الجامعات، وتسهيل آلية انتساب الطلبة إلى الأحزاب.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، إن تعديل النظام الإداري للهيكل التنظيمي للوزارة، جاء لمواكبة التشريعات التي أقرها مجلس الأمة فيما يتعلق بالأحزاب، وانتقال مهام الإشراف على الأحزاب من الوزارة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأضاف الخريشة أنه سيكون لدينا كتل برلمانية قائمة على الأحزاب في البرلمان المقبل، وهناك آلية للتواصل معهم، مشيرا إلى أن هناك قسما للوزارة في البرلمان للتواصل مع النواب وتسهيل المهام أمامهم.

وتابع أن أغلب الأحزاب جاهزة الآن للمشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحًا أنها شكّلت برامجها السياسية.

ونفى أي سلطة للحكومة على الهيئة المستقلة للانتخاب، مبينا أن الوزارة تقدم الدعم اللوجستي فقط لها، كما نفى أي تضييق أمني على الطلبة في الجامعات.

وأشار الخريشة إلى صدور نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات منتصف العام الحالي، والذي من شأنه تنظيم العمل الحزبي فيها.

من جهته، قال أمين عام "السياسية والبرلمانية"، علي الخوالدة، إنه كُل ثلاثة أعوام يتم إعادة النظر بالنظام الإداري للوزارة، بُغية مواكبة التطور الإداري فيها.

ولفت الخوالدة إلى وجود خطة لاستهداف مؤسسات التعليم العالي (جامعات، كليات، مؤسسات تدريب مهني) لتنفيذ حملات توعوية فيها بشأن مشاركة الطلبة في الحياة الحزبية، والانتساب للأحزاب.

MENAFN17122023000072011014ID1107611074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث