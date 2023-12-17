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ولي العهد يزور الطفيلة ويؤكد ضرورة تعزيز منظومة التنمية بالمحافظة

12/17/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ظهر اليوم الأحد، ضرورة تعزيز منظومة التنمية في محافظة الطفيلة، من خلال التنسيق بين جميع المؤسسات فيها، بهدف إيجاد فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة.
وبين سموه خلال اجتماعه في دار المحافظة، بمحافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة ومديري الدوائر الرسمية فيها، أهمية دعم المشاريع الريادية لضمان استمراريتها وتوسعها وتشجيع الشباب على إطلاقها.
وأوعز سمو ولي العهد بإعادة تأهيل وتطوير المدارس المهنية في المحافظة، بما يساهم في تجويد العملية التعليمية ومواكبة التطورات، وإنشاء مختبر جديد للغات في جامعة الطفيلة التقنية، لتوسيع الخدمة المقدمة للطلبة والمجتمع المحلي.
وخلال زيارته إلى محافظة الطفيلة، تفقد سموه مؤسستين للتعليم والتدريب المهني والتقني ومركز شباب الطفيلة النموذجي.
واطلع سمو ولي العهد على واقع الخدمات التي يقدمها معهد تدريب مهني الطفيلة للإناث، إذ لفت إلى أهمية ربط مخرجات التدريب مع سوق العمل والتشبيك مع القطاعات المنتجة في المحافظة وخارجها.
كما تفقد سموه مدرسة الطفيلة المهنية الثانوية للبنين المشمولة بنظام مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا "BTEC" المعتمد عالميا لدى الجامعات، والذي يركز على المهارات المهنية والتطبيق العملي في تخصصات معينة.
وحث سمو ولي العهد خلال جولته في مرافق المدرسة ومشاغل التطبيقات العملية فيها، على ضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة من خلال إجراء الصيانة اللازمة للمدرسة.
وفي مركز شباب الطفيلة، اطلع سموه على قصص نجاح أصحاب مبادرات شبابية في حاضنة الابتكار الاجتماعي التابعة للمركز.
وأكد سموه خلال لقائه فريق مؤسسة "دار أبو عبدالله"، وهي منظمة أردنية غير ربحية تركز على مبادرات التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، أهمية إعادة تفعيل مشروع الزراعة المائية بمنطقة سد التنور، بهدف توفير فرص عمل مستدامة تدر دخلا للشباب المتعطلين عن العمل.
ودعا سمو ولي العهد في اللقاء، الذي عقد بمركز شباب الطفيلة النموذجي، إلى إطلاق برنامج القيادات الشبابية والتمكين الاقتصادي، لتنمية المهارات القيادية والتدريب التقني وإنشاء الأعمال الصغيرة لمجموعة من خريجي مراكز التدريب المهني في الطفيلة ذكورا وإناثا.

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