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نواب: يجب تصنيف المعلومات السرية والمحمية لدى الوزارات

12/17/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصلت اللجنة المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" النيابية، الاستماع لملاحظات الجهات المختصة فيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور: وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ونائب محافظ البنك المركزي، ومدير الإعلام والشرطة العسكرية، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، ومفوضية المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الثقافة، بالإضافة إلى عدد من المعنيين.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنبيات، إن اللجنة ستواصل الاستماع للملاحظات والاقتراحات حول مواد مشروع القانون، مضيفًا أن هذا القانون يُعد المفتاح لجميع التعديلات القانونية بحق الحصول على المعلومة لحقوق الإنسان.

وأشار الذنيبات إلى أن "المشتركة النيابية" ستواصل مناقشة مواد مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قانون حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جهتهم، أكد النواب الحضور: أحمد الخلايلة، بسام الفايز، عمر النبر، محمد الهلالات، رمزي العجارمة، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، إسماعيل المشاقبة، ضرورة الإفصاح الاستباقي للمعلومة من الوزارات، ووضع آلية موحدة بجميع الوزارات لفهرسة وتنظيم المعلومات التي تتوفر لديها حسب الأصول المهنية والفنية، بالإضافة إلى تصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريًا ومحميًا، حسب التشريعات النافذة بنشر المعلومات، فضلًا عن تسهيل الحصول على المعلومة.

من جانبها، قالت نمروقة إن النشر الاستباقي يُعتبر من أهم مبادىء حق الحصول على المعلومة، مؤكدة أن القانون يحقق الاقتراب والتناغم مع المعايير الدولية.

وأوضحت أن إحدى مواد مشروع القانون يُلزم بأن يكون هنالك ضابط ارتباط لتوفير المعلومة في الوزارات، فيما الوزارة مطالبة في حال رصدت أكثر من طلب للمواطنين حول الموضوع نفسه، أن تنشر المعلومة على موقعها الرسمي.

إلى ذلك، أشاد الحضور بمشروع القانون، كونه يُحقق من نقلة نوعية وإعطاء حق للمراقبين والصحفيين بالحصول على المعلومة في بعض مواد القانون.

MENAFN17122023000072011014ID1107611071

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