الفايز: موقف المجتمع الأردني مشرف ومتقدم في نصرة أهلنا في فلسطين

MENAFN - Alghad Newspaper) عمان – أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، ان المجتمع الأردني بعشائره ومختلف أطيافه ، موقفهم مشرف ومتقدم في نصرة اهلنا في فلسطين وفي رفض العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة .وقال الفايز لبرنامج ستون دقيقه الذي يبثه التلفزيون الاردني ، انه اذا نظرنا تاريخيا ومنذ بداية الثورة الفلسطينية عام 1938 والتي امتدت الى ثلاثة اعوام وكان سببها الانتداب البريطاني في ذلك الحين الذي فتح الهجرة امام اليهود لفلسطين في تطبيق حرفي لوعد بلفور واعتبر فلسطين وطننا قوميا لليهود في فلسطين ، فان الكثير من ابناء القبائل الاردنية تطوعوا للقتال بجانب اخواننا الفلسطينيين ، وكما تطوعت القبائل الاردنية وانضمت الى القوات المسلحة الاردنية في حرب 48 دفاعا عن فلسطين ، فالقبائل الاردنية وكافة اطياف المجتمع الاردني كان موقفهما يرفع الراس نصرة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية .وحول الجهود التي يقودها جلالة الملك في وقف العدوان على غزة، ومدى تاتثير جهود جلالته في الرأي العام الدولي ، اوضح الفايز ان هناك تناغم بين الموقف الرسمي والشارع الاردني في رفض العدوان الاسرائيلي ، وجلالة الملك عبدالله الثاني هو رأس الحربة في هذا التصعيد ضد هذا العدوان الغاشم ، كما ان هناك دور فاعلا لسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، ووزير الخارجية ، في هذا التصعيد ضد العدوان ودولة الاحتلال الاسرائيلي .واكد الفايز " ان الخطاب الاعلامي والسياسي والدبلوماسي للدولة الأردنية ، كان واضحا وقويا وصريحا في ادانة ورفض العدوان الاسرائيلي ، بل استطيع ان اقول انه كان عنيفا ، فجلالة الملك كشف الاكاذيب التي بثتها اسرائيل عندما دخلت المقاومة الفلسطينية الى غلاف غزة في 7/10/2023 ، وادعوا فيها وجود عمليات اغتصاب وقطع رؤوس للأطفال ، دون ان يقدموا دليلا واحدا " .واكد الفايز ان دور جلالة الملك في تغيير الكثير من السياسات الامريكية والاوروبية تجاه إسرائيل وبشكل متفاوت بين هذه الدول ، لكن الاكيد ان هنالك تغيير داخل الادارة الامريكية ، فاخر تصريح لبايدن قال بوضوح ، ان الحكومة الاسرائيلية الحالية هي اكثر حكومة تطرفا في تاريخ اسرائيل وطالب باجراء تغيرات عليها .وقال ان الموقف الاردني واضح وصريح وقوي ، ومساعي جلالة الملك وتحركاته اثرت في الرأي العام الغربي وعلى مواقف كثير من الدول الاوروبية من العدوان الاسرائيلي على غزه والضفة ، وقال " اذا نظرنا الى بداية العدوان كان غالبية القادة الاوروبيين في صف اسرائيل ، لكن الان تغير الوضع ، فماكرون مثلا غير موقفه ، وبوريل المتحدث باسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي غير موقفه ، وهناك الموقف والواضح والقوي للامين العام للأمم المتحدة ، عندما تحدث عن المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة ، وقال ان استمرار العدوان الاسرائيلي يشكل خطراً على السلم العالمي، وطرح هذه المادة امام مجلس الامن الدولي كان هو الاول من نوعه لامين عام الأمم المتحدة .وبخوص موقف الاردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين واعتبار هذا الأمر بمثابة جرائم حرب ، واستخدام الاردن مصطلحات عنيفة في رفض العدوان مثل " مصطلح جرائم حر ، وحرب اباده " وعلى ماذا يدلل هذا الموقف الشرس للاردن في رفض العدوان ، قال الفايز انه بالعودة الى زيارات جلالة الملك للدول الاقليمية والغربية ، وخطابات جلالة الملك في مؤتمر القاهرة في والمؤتمر العربي الاسلامي في المملكة العربية السعودية ، كانت خطابات جلالة الملك واضحة وقوية في رفض العدوان وادانته ، وقد استعمل جلالته مفردات غير مسبوقة " جرائم حرب ، وحرب اباده ، وتقتيل جماعي " هذه المفردات غير المسبوقة في خطاب جلالة الملك، هي اللغة التي يجب ان يستعملها الأردن لشرح وجهة نظره لما يجري في غزة ، لهذا كان الموقف من قبل جلالة الملك موقفا مشرفا ، ومرة اخرى اقول ان جلالة الملكة وسمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ، ووزير الخارجية ورموز الدولة الأردنية سواء في الاعيان او في النواب ومؤسسات الدولة كانت مواقفهم مشرفة .وحول التناغم في الموقف الأردني تجاه العدوان على غزة مع الموقف المصري في رفض التهجير القسري ، قال الفايز في تصريحاته ان الموقف المصري موقف مشرف وداعم للأردن ، فعندما أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني ان التهجير خط احمر ، وقفت مصر أيضا بقوة ضد التهجير ، باعتبار ذلك يؤثر على الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين .وقال ان جلالة الملك كان موقفه واضح في موضوع التهجير ، حيث اعلن جلالته بشكل وبالحرف الواحد ، أن التهجير اعلان حرب ، وهذا يعني اننا لن نسمح بالتهجير ، ولن ننتظر حتى تقوم إسرائيل بالتهجير، فجلالة الملك كان واضحا اننا سنخوض الحرب عند اللزوم ضد اسرائيل ان اقدمت على تهجير الفلسطينيين للاردن .واضاف الفايز " هل يسمح الغرب في التهجبر ، فالعرب يدرك ان الاردن عنوان الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ، وجلالة الملك هو صمام الأمان للأردن ولمنطقه الشرق الأوسط ، لذلك صرح بايدن واعتقد انه جاد في تصرحه ، بانه لا يمكن ان يسمح بالتهجير لان ذلك سيوسع من دائرة الصراع ، وهذا سيؤدي الى خلل في المعادلة الإقليمية والدولية ولن يكن ذلك في مصلحة امريكا والاتحاد الاوروبي ، لهذا اعتقد انه الأمريكان والرئيس الامريكي جادين في موضوع عدم السماح بالتهجير ، ونحن في الاردن نرى في موضوع التهجير القصري وكما قال جلالة الملك هو اعلان حرب وتصفيه للقضية الفلسطينية ، ولن نقيبل به .وردا على سؤال حول مطالبة الفايز بموقف عربي واسلامي أكثر فاعلية يساند الموقف الأردني وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي للعدوان الاسرائيلي ، اكد الفايز ان مواقف جلالة الملك واضحة وان الاردن سيواصل دعمه للقضية الفلسطينية والعمل على وقف العدوان ، فنحن صعدنا في خطواتنا الرافضة للعدوان واعتبرنا التهجير القسري اعلان حرب ، وتم سحب السفير ، وقال ماذا يستطيع أن يفعل الأردن اكثر من هذا التصعيد ، لذلك يجب أن يكون هناك موقفا عربيا إسلاميا مساندا لجهود جلالة الملك، وان يكون هناك تحرك عربي فاعل في المنطقة .واضاف " نحن نشكر دعم إخواننا في الخليج العربي على الدعم التاريخي الذي قدموه للأردن ، وهذا لا يمكن لأحد انكاره ، لكن الأردن يحتاج الى دعم سياسي واقتصادي الآن " .وقال انا لا أطالب بقطع العلاقات الاقتصادية للدول العربية والاسلامية مع الولايات المتحدة! لكن المطلوب افهامهم بان لهم مصالح في العالم العربي والاسلامي ، فالتجارة البينية بين العالم العربي وامريكا تقدر بمليارات الدولارات، ويستطيع العرب ان يكون لهم موقف اقوى من خلال طرح الموضوع مع أمريكا والاتحاد الأوروبي" ، وهذا يتم من خلال للجنة الوزارية التي شكلت في المؤتمر العربي الاسلامي وذهبت الى الصين وروسيا وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية .

وردا على سؤال ان كان يلوح باستخدام سلاح النفظ للضغط على امريكا والدول الاوروبية ، قال رئيس مجلس الاعيان هناك مصالح اقتصادية تربط امريكا والدول الغربية مع عالمنا العربي والاسلامي وليس النفط والغاز فقط ، فمثلا تقدر التجارة البينية بين امريكيا ودول الخليج ، او الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج بمليارات الدولارات ، وهناك استثمارات بالغرب بمليارات الدولارات ، والمطلوب من امريكا والدول الاوروبية مراعاة مصالحها معنا ، فلا يجوز هذا الانحياز الكامل لاسرائيل ، عليهم وحفاظا على مصالحهم ان يوقفوا العدوان ، ويمكنوا الشعب الفلسطيني من حقوقه ، فلا يجوز ان تبقى مصالحهم فقط مع اسرائيل .



وبخصوص قيام اللجنة القانونية في مجلس النواب بمراجعات للاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل ، سواء اتفاقية المياه مقابل الطاقة ، او اتفاقية الغاز ، وهل المطلوب تحريك هذا الملف او لا ، اوضح الفايز ان المطلوب النظر في هذه الاتفاقيات ودراستها بعناية فائقة .

واضاف " موقف الشارع من هذه الاتفاقيات ومطالبه هو موقف عاطفي ، لكن الدولة يجب ان يكون موقفها عقلاني ، فلا يجوز ولا يمكن للدولة ان تاخذ اي اجراء الا بعد ان يدرس بعناية ، والوقوف على حقيقة التبعات لاي قرار تتخذه بشأن هذه الاتفاقيات " .

وقال اذا اخذنا فرضا اتفاقية الغاز ، اشير هنا الى شركة الكهرباء الوطنية قبل الربيع العربي كان لديها وفر (300) مليون دينار ، وعند انقطاع الغاز المصري واستعمل السولار بدل الغاز المصري ارتفعت مديونيتها الى (5500) مليون، واذا نظرنا الى استيراد الغاز الاسرائيلي وفق الاتفاقية الموقعة بين شركة شيفرون وشركة الكهرباء الوطنية ، نجد ان الغرامات التي ستفرض على الاردن في حال الغى الاتفاقية التي وقعت عام 2016 وبدأ استيراد الغاز وفقها عام 2019 وتطبق بنودها بعد عام 2019 ومضي عليها اليوم خمس سنوات ، فأن اي الغاء للاتفاقية من قبل الاردن سيحمل الشركة الكهرباء الوطنية ، اي خزينة المملكة الاردنية الهاشمية مبلغ (1500) مليون دولار ، يعني مليار ونص دولار في أول خمس سنوات.

واضاف ان اذا الغيت الاتفاقية في ثاني خمس سنوات فستتحمل الخزينة (800) مليون دولار وفي ثالث خمس سنوات (400) مليون دولار ، وكذلك هنالك غرامات على الجانب الاسرائيلي تقدر في (1200) مليون اول خمس سنوات ، ومن ثم (600) مليون وثم (400) مليون ، والسؤال اليوم هل تتحمل شركة الكهرباء وخزينة المملكة الاردنية هذا العبء ، ومن سيعوضنا هذه الخسائر ، فنحن ان ذهبنا الى استيراد الغاز المسال من السوق سندفع ثمنه بالسعر العالمي ، لذلك يجب دراسة هذه الاتفاقية بعناية لتفادي اي اثر مالي على خزينة الدولة ، اذا ما علمنا ان كلفة الالغاء وفرق سعر الاستيراد من السوق العالمية ستصل الى سبعه مليار دولار .

والسؤال ايضا هل بامكان خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ان تتحمل شهريا (45) مليون دينار إذا استعملنا الغاز المسال ، وإذا استعملنا السولار هل ستتحمل (130) مليون دينار ، لذلك علينا التفكير بعقلانية ، ونحن جميعا مع الشارع ومع مشاعر الشعب الاردني ، هذه المشاعر القوية جدا والمقدرة ، لكن انا كرجل دولة يجب أفكر بتبعات هذا القرار وبشكل عقلاني .

وبخصوص اتفاقية المياه والطاقة اوضح الفايز انه تم تجميدها الان ، واضاف " لا يمكن الان ان تتفاوض مع دولة الاحتلال في ظل هذه الظروف الراهنة ، ولا تدري ما بعد الحرب ، اعتقد انه تم الغاؤها نهائيا وهذا تقدير " .



وبخصوص الدعوات الى الاضراب العام وان كانت ستتكرر ، اكد رئيس مجلس الاعيان انه ليس ضد الاضراب كمبدأ لكن الاضراب له كلفة ، وانا كمواطن اردني اشعر كما يشعر به المواطن الاردني المحب لفلسطين ، فاذا نظرنا الى ما يجري في غزة الحبيبة غزة هاشم ، هناك اليوم اكثر (18) الف شهيد جلهم من النساء والاطفال ، وتم تدمير (80%-70%) من البنية التحتية، اضافة الى قطع الماء والدواء والغذاء عن اهل غزة وعدم تمكين المساعدات من الوصول بممانعة اسرائيلية ، فما يجري في غزه " شيء يدمي القلب " لكن علينا ان نفكر بعقلانية ونعكس المعادلة ، ماذا لو انه تم التبرع بيوم عمل بدل الاضراب ،مشيرا الفايز ان خسائر يوم الاضراب وفق جهات حكومية ،بلغت ما بين (50-80 )مليون ، اليسا من الاجدى التبرع بيوم عمل وتقديم مردوده كمساعدات لاهلنا في غزه ، او معالجة اطفال اهل غزه الذين يعانون من مرض السرطان ، لقد ذهبت (80) مليون دينار هدرا في يوم واحد .

وقال الفايز ان الشارع عاطفي وعلى الدولة ان تتتنبه ، الى ان يوم عمل افضل من الاضراب العام ، لأن هذه المبالغ خسرها الاقتصاد الاردني ، مشيرا الى ان هدف الاضراب بالعادة هو الضغط على الدولة لتغير مواقفها حول قضية ما ، ونحن في الاردن فان الموقف الاردني تجاه العدوان الاسرائيلي موقف مشرف ، وهناك توافق بين الموقفين الرسمي والشعبي .

وحول معاهدة السلام اوضح الفايز ان هناك وجهتي نظر حولها ، الاولى وحسب وزير الخارجية ، فإن معاهدة السلام وضعت على الرف ، لكن وجهة النظر الثانية تؤكد بأنه يجب ان يكون هناك تواصل مع حكومة الاحتلال ، على اساس المحافظ على القدس وعدم تهويدها ، وبالتالي فان اصحاب وجهة النظر هذه يؤكدون بانه لا يجوز الغاء المعاهده باعتبار ان هذا الالغاء هو ما تتمناه اسرائيل ، من اجل ضم الضفة الغربية وتهويد القدس ، لذلك هناك وجهتين نظر كل وجهة نظر الها ايجابيات ولها سلبياتها ، وما اود التأكيد عليه هنا ، ان الاتفاقية اصلا غير مفعلة ، وبالتالي خليها مركونة على الرف .

وفي حال تكررت الدعوات الى الاضراب قال الفايز ، انني اناشد اناشد الشعب الاردني بالتوجه الى التبرع بيوم عمل بدل الاضراب ، حتى لا نزيد من تحدياتنا الاقتصادية ، فالتبرع بمبلغ (50-80) مليون للشعب الفلسطيني المناضل ، الذي يمر بمأساة جراء العدوان الغاشم ، يكون افضل من الاضراب ، وقال " هذا رأيي واكرر هنا واقول ، ان الشارع الاردني على حق والدولة على حق ، والشارع الاردني يفكر بعاطفة ، والدولة الاردنية تفكر بعقلانية " ، مبينا انه يجب دائما تحكيم العقل على العاطفة عندما تكون رجل دولة ، اما الشارع يحكم العاطفة على العقل وهذا من حقه ، ولكن احنا من حقنا نحكم العقل.



وحول جهود جلالة الملك لوقف العدوان ومشاركة جلالته الاخير في منتدى جنيف للاجئين وعرض جلالته معاناة اللاجئين واسبابها ، والدور اللي يقدمه الاردن تجاه رعاية اللاجئين ، لدرجة ان وصل عددهم في الاردن ما يعادل ثلث سكان المملكة ، وكيف سيتعامل الاردن مع هذا الملف الضاغط في ظل تخلي جزء كبير من الدول عن التزاماتها حيال الاردن واللاجئين فيه ، اوضح الفايز ان جلالة الملك كان واضحا في قضية اللاجئبن ومشكلتهم التي اصبحت اليوم مشكلة عالمية .

وقال الفايز ان عدد اللاجئين في العالم وصل اليوم الان الى (109) مليون لاجئ ، ومنذ عام 1999 الى 2023 ، وزاد عدد اللاجئين (18) مليون خلال اربع سنوات وهذا حسب بيانات الامم المتحدة ، وهو امر غير مسبوق بالعالم .

واضاف " هناك فرقا بين اللاجئ في دول العالم واللاجئ الفلسطيني ، فاللاجئ في دول العالم يهاجر لأسباب سياسية واقتصادية ، اما اللاجئ الفلسطيني فقد سلب منه وطنة واغتصب عام 1948 بشكل كلي ، وعام1967 بشكل جزئي ، واليوم لا يوجد له وطن ، ولا يوجد له هويه في وطنه " .

وجلالة الملك اشار بوضوح خلال المنتدى حول الاعباء التي يتحملها الاردن جراء العدد الكبير من اللاجئين على ارضه ، مشيرا الى ان جلالة اكد ان المنح المقدمة لدعم اللاجئين لا تغطي سواء (22%) من الكلفه الحقيقة التي يتحملها الاردن ، وباقي الكلف تتحملها خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ، فهل يستطيع الاردن في ظل تحدياته الاقتصادية ان يتحمل ما نسبته (78%) .

وقال ان البيانات الرسمية الصادرة على الجهات الدولية تشير ، الى ان الاردن في مقابل كل ثلاثة مواطنين يوجد لاجئ واحد ، بينما الولايات المتحدة الامريكية ، كل (1265) مواطنا يقابله لاجئ واحد ، وبريطانيا لاجئ واحد مقابل كل (319) بريطاني ، وفي تركيا كل لاجئ واحد يقابله (4944) مواطن تركي ، فالاردن أكثر بلد في العالم وفق النسبه والتناسب تعاني من مشكلة اللاجئين .



واضاف الفايز في الاردن يوجد اربعه (4) مليون لاجئ مسجل وغير مسجل ، منهم (2) مليون لاجئ فلسطيني ، و(1400000) لاجئ سوري ، ولاجئين من جنسيات اخرى ، فكيف نستطيع تحمل هذا العبء ، والمشكلة الاكبر ان المجتمع الدولي لا يتحمل المسؤولية تجاه قضية اللاجئين في الاردن ، ونحن كمواطنين اردنيين ندفع ثمن هذه المشكلة، لكننا لا نشكوا وصدرنا واسع ، وقلبنا يتسع للجميع ، وقد قال جلالة الملك واكد " انه لا نستطيع الا ندعم اللاجئين ، حتى لو زادت الكلفة والاعباء على خزينة المملكة الاردنية الهاشمية " ، ومنذ ان بدأت الازمة السورية قال جلالة الملك منذ البداية ، " لا يمكن الا إن افتح الحدود فهولاء يتعرضوا للطخ ، وانا كملك هاشمي لا اقبل اغلاق الحدود في وجه اي لاجئ سوري ، هذه قيمنا واخلاقنا ومواقفنا العروبية والاسلامية " .





وفيما يتعلق بقيام البعض في التشكيك بالموقف الاردني وبالجهود الأردنية تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية والاسلامية العادلة ، قال رئيس مجلس الاعيان ان الأردن مستهدف ، وعندما أقول هناك طابور خامس لا أعني أي طيف من أطياف المجتمع الأردني ، أو اي مكون سياسي اردني ، نعم الأردن مستهدف من الخارج ، وهناك منصات خارجية وحسابات وهمية تعد بعشرات الآلاف ، يريدون التمهيد للوطن البديل ، والسؤال من الذي يغذي هولاء ويدعمهم ويمولهم ؟ ما حد عارف؟ يقال إسرائيل وأنا لا أستبعد ذلك ، لأنه توجد لديهم منصات تعمل ليل نهار على زعزعة الاستقرار بالأردن .

وقال رغم ذلك فان الأردن قوي، قوي بمليكه ، وقوي بقواته المسلحة، وقوي بأجهزة الأمنية، وقوي بشعبه، فالشعب الأردني من كافة الاصول والمنابت شعب واعيا ويساند جلالة الملك، ويلتف حول قيادة جلالة الملك .



واضاف " الأردن واجه تحديات من عام 1921 عند إنشاء الإمارة ، وكان اول تحدي بناء مؤسسات الدولة الأردنية ، وقد استطاع الملك عبد الله الأول رحمة الله عليه وطيب الله ثراه ، من بناء القوات المسلحة الأردنية ، وهذا الجيش كان نواة تشكل الهوية الوطنية الأردنية ، وبعد ذلك سارت العجلة وتم بناء مؤسسات الدولة الوطنية والدستورية ، حيت كان المجلس التشريعي الأول عام 1928، ثم المجالس النيابية ، لذلك اقول واوجه رسالة للاردنيين ، بان الاردن قوي، والأردن ثابت ، والأردن دائما رأسه مرفوعه ، مبينا الفايز انه مطمئن على مستقبل هذه المملكة التي يزيد عمرها عن 100 عام ، والتي قال انها واجهت خلال هذه العمر ومنذ البدايات ، تحديات لا لها أول ولا آخر ، ودائما كنا كأردنيين مرفوعين الراس ، بحنكة وحكمة القيادة الهاشمية ، والتفاف الشعب الأردني حول جلالة الملك عبدالله الثاني .



وحول الاتهامات التي توجه للدولة الاردنية ، والاراء التي تطرح من مختلف القضايا المحلية والاقليمية والعربية ، ووجود من يوجه الاتهامات اذا اختلفت معه في الرأي ولم يعجبه رايك قد تصل لمرحلة ان توصف في الخيانة ، قال الفايز ، انني اؤكد على ضرورة احترام الرأي والرأي الاخر ، واضاف " مثل ما بدي احترم رأي الشارع ، يجب على الشارع الشارع أن يحترم رأي الدولة ، وبعدين لا يزاود علينا احد ، فلا يجوز لاحد يزاود على الثاني ، " هذا شليلي " إحنا دائما كنا مع فلسطين ، والهاشميين والعشائر والاردنيين بمختلف اصولهم منذ البداية مع فلسطين ، ودائما العرش الهاشمي مع فلسطين ، فلا احد يزاود على احدا ، ولا لاحد الحق ان يصنف هذا وطني ومش وطني " .

وقال الفايز " ان الوطنية بالنسبة له ، هي أن تكون عونا لجلالة الملك والوطن ، وان لا تسعى لزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد ، او تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في هذا الوطن ، وقال ان كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في هذا الوطن اعتبره خارج عن المألوف وهو امر غير مقبول ، لذلك على الجميع ان يدرك هذا ، ويجب ان نضع النقاط على الحروف " .

وحول غياب رجال الدولة في الأزمات؟ وهل من حق الأردنيين ان يسألوا لماذا ؟ ، قال الفايز انني أدعو الجميع إلى مساندة جلالة الملك ، والخروج الى الناس والحديث معهم ، فنحن نمر بوضع خطير ، لكنني بذات الوقت اؤكد واقول انني لست خائفا على مستقبل الاردن ، ولا على أمنه السياسي والاقتصادي، لكن علينا ايضا ان نركز على حل المشكلات الاقتصادية .

وحول موضوع المقاطعة قال ان اغلب المؤسسات التي يتم الدعوة لمقاطعتها يعمل بها اردنيين يعيلون اسر كبيرة ، واغلبهم طلبة جامعات ، والخوف بعد انتهاء العدوان على غزه على خير ونكون دائما منتصرين ، الخوف ان نجد حوالي مية 150,000 اردني عاطل عن العمل بسبب المقاطعة ، فمن سيعيل عائلاتهم ، لذلك علينا دائما ان نفكر بعقلانية ، واضاف " انا ما بتحدث انني ضد المقاطعة لكنني افكر بعقلانية ، من سيعمل على مساعدة رب الاسره الذي فقد عمله ، والطالب الذي ترتبت عليه قروض للبنوك " ، هذا الامر علينا التفكير به في ظل نسية فقر بحوالي ٢٢% والبطالة ٢٢ % ، هذه ارقام كبيرة وخطيرة فهل المطلوب زيادتها .

وحول كان كان هناك انتخابات برلمانية قادمة في ظل الاجواء السياسية السائدة ، اكد الفايز ان جلالة الملك عازم على موضوع الاصلاح السياسي، فالاصلاح السياسي لا رجعة عنه بهدف الوصول الى برلمان حزبي ، لذلك وبتقديري ان الانتخابات البرلمانية ستجري هذا العام ، وهذه ليست معلومة بل تحليل شخصي ، لكن هذا الامر اولا واخيرا يعود الى جلالة الملك عبدالله الثاني وفق الدستور .

واشار الفايز الى انه من انصار ان تجري الانتخابات في موعدها العام المقبل ، وقال " الشارع لا يؤثر عليها ، وكل واحد عارف حجمه في هذه البلد، وأكثر من هيك ما بقدر احكي " .



وحول علاقته بجلالة الملك عبدالله الثاني قال الفايز ، انني اعتز بمحبة جلالة الملك وثقته بي ، وهذا سببه انني لا اعرف الا الوطن والملك ، وانا صادق مع نفسي ومع جلالة الملك ، وانا اعمل مع جلالة الملك منذ سنة 1993 عندما كان اميرا ، وعندما كان قائدا للقوات الخاصة عملت مديرا لمكتب جلالته ، وتوطدت العلاقة بيني وبين جلالة الملك ، والحمد لله علاقتي بجلالته علاقة اخوية واعتز بهذه العلاقة ، والله يطول بعمر جلالة الملك ، فهو صمام الاردن والاردنيين .

وحول سر علاقة الفايز القوية التي تجمعه مع مختلف اطياف الشعب الاردني وكيف حافظ عليها ، قال الفايز انه يتعامل مع كل اطياف المجتمع بمن فيهم المعارضة في جبهة العمل الاسلامي وغيرهم ، واضاف " انا منفتح على الجميع وبحاول مساعدة الجميع شريطة ان لا يكون على حساب الغير او ظلم احد ، واقابل الناس بابتسامه واودعهم بابتسامه ، وتعلمت ذلك في بيت ابوي وجدي ومن مدرسة قاتدنا الهاشميين " .

وتمنى الفايز على كافة السياسين في ختام لفائه ان يكونوا عونا لجلالة الملك وليس عبئا عليه .