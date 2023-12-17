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جلسة نيابية رقابية الاثنين تتضمن ما يستجد من أعمال

12/17/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي يعقد مجلس النواب صباح يوم غد الاثنين جلسة رقابية تتضمن ١١ ردا حكوميا على الاسئلة النيابية، كما تضمن جدول الاعمال بند ما يستجد من أعمال والذي يتم فيه الاستماع لرد الحكومة على قضايا انية.

ويناقش النواب في جلستهم رد وزير الدولة لشؤون الإعلام جواباً على السؤال المقدم من النائب محمد المحارمة، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية على السؤال المقدم من النائب أيوب خميس، ورد وزير العدل على السؤال المقدم من النائب نضال الحياري، ورد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب محمد جرادات، ورد وزير الاشغال العامة والاسكان على السؤال المقدم من النائب فايزة عضيبات.

كما تضمن جدول الاعمال رد المدير العام /الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الاردنية على السؤال المقدم من النائب محمد الظهراوي، ورد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية على السؤال المقدم من النائب عدنان مشوقة، ورد رئيس ديوان الخدمة المدنية على السؤال لمقدم من النائب نصار الحيصة، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على السؤال المقدم من النائب إسماعيل المشاقبة، ورد وزير المياه والري على السؤال المقدم من النائب ناجح العدوان، ورد وزير العدل على السؤال المقدم من النائب عبد الرحمن العوايشة.

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