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صوت في مواجهة القمع: معاناة الصحفيين في غزة تحت الاحتلال

12/17/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. ليث عبدالله القهيوي في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يبرز قطاع غزة كمثال صارخ على التحديات الجسيمة التي يواجهها الصحفيون في مناطق النزاع. العمل الصحفي في غزة، تحت الاحتلال الإسرائيلي، ليس مجرد مهنة بل مهمة تحفها المخاطر، حيث يجد الصحفيون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع آلة عسكرية لا تتوانى عن استخدام القوة لإسكات أي صوت يحاول نقل الحقيقة.
قطاع غزة، بتاريخه الطويل من النزاعات والحصار، يوفر خلفية معقدة للعمل الصحفي. هذا القطاع، المحاصر منذ أكثر من عقد من الزمان، يعاني من تدهور مستمر في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. في غزة، لا تُعد حوادث استهداف الصحفيين نادرة. العديد من الصحفيين تعرضوا للإصابة، الاعتقال، أو حتى القتل أثناء تأدية واجبهم. من بين أبرز الأمثلة الأخيرة، استشهاد الصحفي سامر أبو دقة وإصابة زميله وائل الدحدوح في القصف الإسرائيلي الأخير على غزة. التحديات التي يواجهها الصحفيون في غزة متعددة الأبعاد. يعانون من قيود حادة على الحركة والوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى الرقابة والتهديدات المستمرة من الاحتلال. رغم الاهتمام الدولي المتزايد غير الكافي بوضع حقوق الإنسان في فلسطين، ما تزال ردود الفعل تجاه استهداف الصحفيين في غزة غير كافية.
استهداف الصحفيين يخرق القانون الدولي ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. في غزة، يمثل استهداف الصحفيين هجوما ليس فقط على الأفراد بل على الحق في الحصول على المعلومات وحرية التعبير.على الرغم من الخطر، يوجد في غزة العديد من قصص الشجاعة والإصرار. صحفيون يواصلون تغطية الأحداث ونقل الحقائق، متحدين العقبات والتهديدات.
من الضروري العمل على توفير حماية أكبر للصحفيين في غزة، سواء عبر ضمان حرية الحركة أو توفير معدات وتدريبات أمان. كما يجب تشديد الضغوط الدولية لوقف الاعتداءات عليهم ومحاسبة إسرائيل.
في غزة، الدفاع عن حرية الصحافة هو دفاع عن حقوق إنسانية أساسية. واستهداف الصحفيين محاولة فاشلة لإسكات صوت الحقيقة وكسر إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني.
في الواقع، تزداد حدة الهجمات ضد الصحفيين في غزة بشكل متصاعد مع كل جولة من أعمال العنف، حيث تستهدف إسرائيل الصحفيين بشكل متعمد في محاولة لمنع وصول المعلومات والصور إلى الرأي العام الدولي.
وقد وثقت منظمة ((مراسلون بلا حدود)) العديد من حوادث استهداف وقتل الصحفيين، من بينها اغتيال المصور عز الدين أبو عيشة برصاص قناص إسرائيلي عام 2008. كما شهدت الحروب الأخيرة على غزة استهدافا متعمدا لمقرات وسائل الإعلام.
وتتسبب سياسة إسرائيل بتقويض الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات إعلامية فلسطينية قوية ومستقلة. فالقيود المفروضة على حرية تنقل الصحفيين تحد بشدة من قدرتهم على جمع المعلومات ونقل الأحداث.
إن التصدي لهذه الانتهاكات يتطلب ضغطا دوليا أكبر لحماية الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل. كما ينبغي على المنظمات الدولية تقديم الدعم المادي واللوجستي لوسائل الإعلام في غزة لتمكين الصحفيين من مواصلة رسالتهم بالرغم من الظروف الصعبة.
فالصحافة في غزة ليست مجرد وظيفة وإنما رسالة إنسانية سامية، تستحق التضحية والدفاع عنها. ولا بد من وقف استهدافها كخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والسلام العادل في المنطقة.
إن الهجمات المتكررة على الصحفيين في غزة تكشف عن النهج القمعي الذي تتبعه إسرائيل تجاه الفلسطينيين بشكل عام. فهدف إسرائيل هو فرض رواية واحدة على الصراع من خلال منع وصول أي معلومات مغايرة لسياساتها وأعمالها.
كما أن استهداف الصحفيين يندرج في سياسة أوسع لترويع المجتمع المدني في غزة وقمع أي معارضة أو انتقاد للوضع الراهن. حيث تستخدم إسرائيل أساليب الاغتيالات المستهدفة والتدمير الواسع لتخويف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بدورهم.
كما تستغل إسرائيل بيئة الفوضى في غزة لفرض مشروعها الاستيطاني من خلال توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي بينما تمارس سيطرتها الكاملة على المعابر والحدود والموارد.
وفي ظل صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات غير القانونية، تجد إسرائيل نفسها قادرة على ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين دون عقاب أو رادع.
لذلك من الضروري أن تتحمل الدول المؤثرة مسؤولياتها لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل، بما في ذلك توفير الحماية الفعلية للصحفيين الفلسطينيين.

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