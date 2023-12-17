إعلام إسرائيلي: ارتفاع بنسبة 90% في حالات الإدمان على الأدوية النفسية



وذكر أنّ "جمعية الصحة العامة الإسرائيلية أفادت بزيادة حادّة في الطلبات المقدّمة إليها من إسرائيليين يطلبون المساعدة من متخصصين نفسيين بسبب الإدمان على هذه الأدوية".



وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن خدمات الصحة العامة، قولها إنّه في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع عدد وصفات أدوية تهدئة الأعصاب وأدوية متعلقة بالأمراض النفسية ومعالجة الهلع، بنسبة 11% مقارنة بالشهر الذي سبقه.



أيضاً، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ "التعرض المباشر للهجوم أدّى إلى زيادة خطر الاضطرابات النفسية ثلاثة أضعاف".



وقالت إنّه بعد شهرين من الحرب، "يعاني كثيرون من ضيق أو أزمة نفسية، بعضهم يكافح للعودة إلى الروتين، وآخرون يعانون من اضطرابات نفسية وألم مستمر".



وبعد نحو شهر من الحرب، كشف موقع "والاه" عن تسجيل ارتفاع بنسبة 6 أضعاف على الأقل في المكالمات الهاتفية للحصول على مساعدة نفسية. -وكالات

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