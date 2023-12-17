نتنياهو لوزرائه: لديكم تفويض بمواصلة القتال وليس بوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو لوزرائه- نقلا عن ذوي الجنود القتلى في معارك غزة-، إن لديهم
تفويضا بمواصلة القتال وليس بوقف إطلاق النار.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ72 من
العدوان على غزة، قصف مناطق متفرقة في القطاع، بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها
المقاومة، في حين يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث العودة إلى مفاوضات للتوصل
لصفقة تبادل أسرى مع المقاومة. (الجزيرة نت)
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