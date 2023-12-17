مخاوف على حياة مروان البرغوثي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي.
وقال بيان مشترك صدر عنهما: "أقدمت إدارة السجون على نقله من سجن (عوفر) وعزله منذ ما يزيد عن أسبوع، ورفضت الإفصاح عن مكان عزله، وادعت أنه في سجن عزل (أيالون – الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل سجن (ريمونيم)".
وتابع البيان: "يُشار إلى إدارة سجون الاحتلال وبعد السابع من أكتوبر، صعّدت من استهداف قيادات الحركة الأسيرة، وعزلت العديد منهم، إلى جانب تعرضهم إلى عمليات تعذيب وتنكيل.
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