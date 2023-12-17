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مخاوف على حياة مروان البرغوثي

12/17/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي.
وقال بيان مشترك صدر عنهما: "أقدمت إدارة السجون على نقله من سجن (عوفر) وعزله منذ ما يزيد عن أسبوع، ورفضت الإفصاح عن مكان عزله، وادعت أنه في سجن عزل (أيالون – الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل سجن (ريمونيم)".
وتابع البيان: "يُشار إلى إدارة سجون الاحتلال وبعد السابع من أكتوبر، صعّدت من استهداف قيادات الحركة الأسيرة، وعزلت العديد منهم، إلى جانب تعرضهم إلى عمليات تعذيب وتنكيل.

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