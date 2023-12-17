Sunday, 17 December 2023 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة لاستعادة الأسرى لدى حماس

12/17/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت "القناة 12 الإسرائيلية" إن مجلس الحرب سيبحث منحى جديدا لصفقة تهدف إلى إعادة المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزرائه- نقلا عن ذوي الجنود القتلى في معارك غزة-، إن لديهم تفويضا بمواصلة القتال وليس بوقف إطلاق النار.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ72 من العدوان على غزة، قصف مناطق متفرقة في القطاع، بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها المقاومة، في حين يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث العودة إلى مفاوضات للتوصل لصفقة تبادل أسرى مع المقاومة. (الجزيرة نت)

MENAFN17122023000072011014ID1107611060

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث