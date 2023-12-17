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منظمة الصحة: قسم الطوارئ بالشفاء الطبي تحول إلى حمام دم

12/17/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت منظمة الصحة العالمية إن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة تحول إلى حمام دم، وبات يحتاج الى إعادة تأهيل بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن عشرات الآلاف من النازحين لجأوا إلى المجمع الذي يفتقر الى المياه والغذاء.
وأضافت المنطة في بيان لها بأن "خدمات الطوارئ بأنها حمام دم، مع وجود مئات المرضى المصابين داخله ووصول مرضى جدد في كل دقيقة"، مشيرة إلى أن وسائل تخفيف الألم محدودة جدا وحتى غير متوافرة.

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