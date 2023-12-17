منظمة الصحة: قسم الطوارئ بالشفاء الطبي تحول إلى حمام دم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت منظمة الصحة العالمية إن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة تحول إلى حمام دم، وبات يحتاج الى إعادة تأهيل بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن عشرات الآلاف من النازحين لجأوا إلى المجمع الذي يفتقر الى المياه والغذاء.
وأضافت المنطة في بيان لها بأن "خدمات الطوارئ بأنها حمام دم، مع وجود مئات المرضى المصابين داخله ووصول مرضى جدد في كل دقيقة"، مشيرة إلى أن وسائل تخفيف الألم محدودة جدا وحتى غير متوافرة.
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