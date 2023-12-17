إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن في رام الله (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إصابة جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية طعن نفذها فلسطيني قرب حاجز "رنتيس العسكري"
غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأكدت القناة انسحاب المنفذ من المكان، ووصفت حالة الجندي المصاب بـ"الخطرة".
فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن " القوات الإسرائيلية ألقت القبض على منفذ عملية الطعن في قرية رنتيس".
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