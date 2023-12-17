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تفجير عبوة في دبابة بعملية مشتركة بين سرايا القدس والقسام

12/17/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه اشتركت في عملية مع كتائب القسام في تفجير عبوة شديدة الانفجار بدبابة من نوع ميركافاة.

وأضافت سرايا القدس في بيان مقتضب اليوم الأحد، أنه تم إيقاع طاقم الدبابة بين قتيل وجريح، في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

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