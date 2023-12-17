تفجير عبوة في دبابة بعملية مشتركة بين سرايا القدس والقسام
التاريخ
12/17/2023 2:21:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه اشتركت في عملية مع كتائب القسام في تفجير عبوة شديدة الانفجار بدبابة من نوع ميركافاة.
وأضافت سرايا القدس في بيان مقتضب اليوم الأحد، أنه تم إيقاع طاقم الدبابة بين قتيل وجريح، في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.
MENAFN17122023000072011014ID1107611053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.