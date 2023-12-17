الحية: ملف التبادل مغلق حتى وقف العدوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الأحد، إن حماس عصية على الاستجابة للتهديدات تحت الضغط، مشيرا إلى أنه يجب أن يقف العدوان ويمكن بعد ذلك الحديث عن تبادل الأسرى وإغاثة الفلسطينيين.
وأكد الحية في تصريحات تلفزيونية لقناة الجزيرة على أن ملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان، لافتا إلى أنه فور توقف العدوان على الشعب الفلسطيني فإن حماس جاهزة لصفقة تبادل شاملة.
MENAFN17122023000072011014ID1107611052
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.