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الحية: ملف التبادل مغلق حتى وقف العدوان

12/17/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الأحد، إن حماس عصية على الاستجابة للتهديدات تحت الضغط، مشيرا إلى أنه يجب أن يقف العدوان ويمكن بعد ذلك الحديث عن تبادل الأسرى وإغاثة الفلسطينيين.

وأكد الحية في تصريحات تلفزيونية لقناة الجزيرة على أن ملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان، لافتا إلى أنه فور توقف العدوان على الشعب الفلسطيني فإن حماس جاهزة لصفقة تبادل شاملة.

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