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أهداف الحملة تتصادم مرة أخرى

12/17/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
عاموس هرئيل 17/12/2023
الحادثة القاسية في يوم الجمعة في الشجاعية كانت من اللحظات الحزينة جدا في الحرب في القطاع، التي فيها سبق وشاهدنا الكثير مثلها. هي حزينة ومثيرة للإحباط بشكل خاص لأنها كانت اللحظات النادرة جدا التي كان يمكن للامور فيها أن تنتهي بصورة مختلفة تماما. ثلاثة من المخطوفين نجحوا بطريقة ما في التحرر من الاسر والاقتراب من قوة الجيش الاسرائيلي في الحي، لكن ما كان من شأنه أن يكون لحظة الأمل والخلاص تحول في ثوان الى مأساة مخيفة عندما اطلق الجنود النار عليهم بالخطأ وقتلوهم.
من التحقيق الاولي في الحادثة كما عرض على عائلاتهم وعلى وسائل الاعلام تظهر صورة طويلة من الاخطاء المثيرة للقشعريرة. يبدو أن الجنود قد عملوا باستخفاف مع خرق تعليمات فتح النار وبصورة كان يكتنفها مسبقا الخطر على حياة المخطوفين، المدنيين بشكل عام. مع ذلك، يجب الاخذ في الحسبان ايضا المحيط العملياتي الذي حدثت الحادثة فيه، العملية البرية في القطاع قبل شهر ونصف تقريبا، وفي الشجاعية بشكل خاص تجري معارك قاسية منذ اسبوعين، وفي الثلاثاء الماضي قتل 9 ضباط وجنود من لواء غولاني ومن وحدة الانقاذ 669.
حماس تحاول قضم ذيل القوات بواسطة التصادم من مسافة الصفر. في الاسبوع الماضي سجلت الاحداث، في غزة وفي خان يونس، فيها اقترب فلسطينيون يرتدون الملابس المدنية من جنود الجيش الاسرائيلي وهم يرتدون احزمة ناسفة وعبوات ناسفة. وأي عقاب انضباطي سيتخذ بحق من اطلقوا النار بالخطأ لن يزيد عن الألم الذي يرافقهم منذ الحادثة.
مهمة نقل البشرى الصعبة للجمهور مساء يوم الجمعة القيت على المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاجري. كان من الصعب تفويت نظرة الألم على وجهه – كان من الصعب ايضا نسيان من يختفي وراءه، دون الجرأة على التحدث بشكل مباشر مع الجمهور. لو أن الحادثة انتهت بإنقاذ بطولي للمخطوفين لما كان هناك أي شك في أن رئيس الحكومة كان سيلقي خطابا امام الشعب حتى في يوم السبت، وكان سيتفاخر بأنه فقط سياسته الحازمة امام الارهاب هي التي أدت لهذا الانجاز.
لكن عمليا حدث العكس ونتنياهو خلافا للقائد، هذا اذا كان في أي يوم لدينا قائد في تاريخنا، ببساطة اختفى. مكتبه اكتفى باصدار بيان خطي مقتضب فيه مشاركة في الحزن. على الاقل هاجري كان يمكن أن يكون على ثقة بأنه اذا حدثت في المستقبل تطورات ايجابية في القتال فان نتنياهو سيكون هناك كي يأخذ منه بسرعة الميكروفون.
الصدمة والحزن ازاء الانباء من الشجاعية اخرجت ابناء عائلات المخطوفين الباقين للعمل. أمس جرت مظاهرة غاضبة أمام مقر وزارة الدفاع في تل ابيب، بعد مرور اسبوعين على انهيار وقف اطلاق النار، عندما وصلت صفقة التبادل الاولى مع حماس الى طريق مسدود وحماس توقفت عن اطلاق سراح عشرة من المخطوفين في اليوم مقابل تمديد الهدنة على الارض. بعد ذلك جرت الامور بشكل بطيء في الطرفين. حماس لم تسارع الى استئناف المفاوضات، وفي هذا الاسبوع طلبت جهات رفيعة من حماس وقف كلي للقتال وانسحاب كل قوات الجيش الاسرائيلي من القطاع كشرط للبدء في المفاوضات.
ايضا اسرائيل لم تسارع بنفسها. نتنياهو يخشى من انهيار سياسي اذا خضع لصفقة "الجميع مقابل الجميع"، التي ستبيض السجون الاسرائيلية من السجناء الامنيين الفلسطينيين. الجيش لا يريد وقف مرة اخرى القتال لعقد صفقة اخرى خوفا من فقدان الزخم للهجوم في شمال القطاع وجنوبه. هيئة الاركان اتخذت هذا الموقف قبل الصفقة الاولى، وتراجعت عنه تحت ضغط الجمهور. هذه المرة يبدو أن مقاربته ضد الهدنة حازمة اكثر.
الآن اهداف العملية تصل مرة اخرى الى التصادم. تصعب رؤية كيف يمكن تفكيك سلطة حماس وتحرير جميع المخطوفين من خلال صفقة. على الاقل على المدى الآني من المرجح أن العملية الثانية ستقوي حماس بدلا من اضعافها. هكذا وجد لدينا وضع فيه يسمع الكثير من الشعارات الفارغة وهناك القليل من التقدم الفعلي. مصدر سياسي قال إن رئيس الموساد دادي برنياع ومسؤولين في قطر، التقيا في اوروبا وتناقشا حول اطلاق سراح المخطوفين. وحسب تقرير نشر في "وول ستريت جورنال" فان هدف اللقاء كان البدء مرة اخرى في التفاوض قبيل الاتفاق على صفقة لاطلاق سراح المخطوفين مقابل وقف اطلاق النار واطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.
بالنسبة لعائلات المخطوفين واصدقائهم فان الصورة آخذة في الاتضاح اكثر. فهم لا يصدقون ذريعة نتنياهو ووزير الدفاع وكبار الجيش الاسرائيلي بأن استمرار الضغط العسكري هو فقط الذي سيؤدي الى صفقة جديدة واطلاق سراح المزيد من المخطوفين. وباستثناء انقاذ الجندية اوري مغيدش في بداية العملية البرية لم يتم تسجيل أي عمليات ناجحة لاسرائيل أدت الى تحرير مخطوفين. المعلومات الاستخبارية الاسرائيلية عن المخطوفين تبدو جزئية (قوات الجيش الاسرائيلي لم تعرف أن المخطوفين الثلاثة الذين قتلوا كانوا يوجدون في الشجاعية، وحسب علمنا لا أحد أعطى توجيهات مسبقة للحذر من المس بهم). بعض المخطوفين الذين عادوا من الاسر قالوا بأن هجمات الجيش الاسرائيلي عرضت حياتهم للخطر.
الاهم من ذلك هو أنه من الواضح بأن كل يوم في القطاع ينطوي على خطر الموت لأي من المخطوفين. فقط مؤخرا تمت اعادة من القطاع خمس جثث لمخطوفين عثر عليها هناك بعد عمليات التفتيش. جثتان منهما كانت لجنود من وحدة الارتباط في معبر ايرز وقد تم تصويرهم في غزة وهم على قيد الحياة بعد عملية الاختطاف. الاستنتاج هو أنه إما أن حماس تقوم بالقتل بشكل متعمد المخطوفين، كما حدث في عدة مرات في السابق، أو أنهم يموتون هناك في ظروف مختلفة نتيجة ظروف الاسر أو بسبب هجمات الجيش الاسرائيلي. كل ذلك يثير وبحق الخوف الكبير في اوساط العائلات ويزيد مطالبتها باطلاق سراحهم بأي شروط.
ورغم تقدم قوات الجيش الاسرائيلي إلا أن حماس لم تنهار حتى الآن والدمج بين ضائقة المخطوفين وتوقع اميركا من أن اسرائيل ستغير في القريب مضمون العملية في القطاع، يحثها على محاولة مواصلة الصمود. خسائر حماس مرتفعة وحجم الضرر ايضا الذي اصاب البنى التحتية العسكرية والمدنية في القطاع كبير. ولكن الضغط الذي يستخدمه الجيش الاسرائيلي لن يؤدي بالضرورة الى استسلام قريب.

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