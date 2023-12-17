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محظور التشويش

12/17/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف
د. حاييم مسغاف - 17/12/2023

صور الشهداء التي تنشر كل صباح تقريبا، تخرجني عن توازني. من جهة، عائلات الجنود الذين سقطوا في المعركة؛ ومن جهة أخرى عائلات المخطوفين الذين ما يزالون يحتجزون في قطاع غزة.
لا يوجد أي سبيل للجسر بين ضائقة هؤلاء وبين معاناة أولئك. القتال عنيد، ولا يمكن وقفه دون ان يؤدي هذا الى الانهيار التام لكل ما بني هنا منذ 1948. كل شيء يوجد في هذه اللحظة على كفة الميزان – واذا لم نكمل المهمة الان، بفضل التفاني الذي لا ينتهي لجنودنا، فان جسارة اعدائنا ستفيض – واصدقاؤنا أيضا سيفقدون، على نحو شبه مؤكد، صبرهم.
الى جانب ذلك لا يجب أن نتجاهل، بالطبع، رغبة أقرباء المخطوفين في أن يعودوا ليروهم في البيت. المعضلة شديدة، لاعتبارات واضحة. الضائقة تمزق القلب – ومع ذلك من المهم ان نقول هذا بصوت جلي: لا يجب الهروب من الحسم.
في إسرائيل يعيش اليوم اكثر من سبعة ملايين يهودي، وكثيرون آخرون يدقون أبوابها. ملايين اليهود في كل العالم يوجهون الان نظرهم نحو المكان الذي يفترض به ان يشكل لهم ملجأ عند الضائقة. وحتى لو هاجر بعضهم فقط الى هنا، فان مجرد المعرفة بانه يوجد مكان مستعد لان يستوعبهم، يضيف القوة للكثيرين منهم. هم لا يسعون الى إخفاء محبتهم للدولة اليهودية. في مظاهرات التأييد يرفعون اعلام الأزرق – الأبيض.
ليس مثلما سعى النازيون للتخلص من اليهود – ودول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، رفضت استيعابهم – الان توجد دولة واحدة، لن تغلق أبوابها ابدا في وجه اليهود. لكن لا يكفي هذا – على الدولة اليهودية أن ترى بان بوسعها ان تحمي كل أولئك الذين يسعون الى المجيء الى أبوابها، والطريق الوحيد لان نري العالم هذا هو المحو العملي لكل أولئك الذين فعلوا كل ما فعلوه في السبت الأسود.
اعرف انه يوجد الكثير، في اوساطنا أيضا، مجرد فكرة "دولة يهودية" تبعث الاشمئزاز فيهم. فقد كانوا يريدون اجمالا ان يسكنوا في "دولة غربية". الليبرالية – التقدمية المهزوزة تسحرهم مثلما سحرت اليهود الذين سكنوا في أوروبا بين الحربين العالميتين. الكثيرون منهم سعوا لان يندمجوا بين جيرانهم غير اليهود. هذه الجهود لم تنجح ابدا. كل دول أوروبا، الى هذا الحد أن ذاك، تعاونت فقط في موضوع واحد: الرغبة في التخلص من اليهود. في معسكرات الإبادة التي بنيت على أراضي بولندا مثلا، لم يخدم الالمان فقط.
سمعت الرئيسات الثلاث للجامعات الرائدة في الولايات المتحدة للاستماع الذي اجري لهن. كل الثلاثة لم يتحفظن من الدعوة لابادة اليهود. الإيرانيون بالتأكيد كان يمكنهم ان يستمدوا الراحة من هذا النقاش. فهم منذ سنين يتحدثون عن إبادة "الدولة الصهيونية". حماس، لو أتيح لها فقط، لكانت واصلت حتى قلب المدن في غوش دان. ليس كثيرون مستعدين لان يعترفوا بهذا، وبالتأكيد ليس في استديوهات الثرثرة.

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