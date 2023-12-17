في الشجاعية وقعت جريمة حرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
ناحوم برنياع 17/12/2023
مأساة، يقول الرئيس، يقول رئيس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس الأركان، مأساة لا مثيل له، يبكون مع العائلات ويعانقون مطلقي النار. سأحاول الخروج قليلا عن الاجماع المعانق. في نظري ما حصل صباح يوم الجمعة في الشجاعية لا يتلخص في كلمة مأساة. زميلنا رون بن يشاي كتب امس في "Ynet": "هذه ليست مأساة – هذه مهزلة". وانا أسمح لنفسي بان اعدل كلمة واحدة: ليست مأساة – بل جريمة. كما ثبت التحقيق العسكري الإسرائيلي كان هنا خرق مواظب لاوامر الجيش. كما كانت هنا جريمة حرب أيضا: القانون الدولي واضح جدا في هذا الموضوع.
في الحرب تقع حالات خلل. كما أن الجرائم تقع. لم أكن في الشجاعية اول من أمس لكني كنت في أماكن أخرى كهذه، مشحونة بقدر لا يقل. اعتقد أني اعرف كيف الاحظ بين الخلل والإهمال الاجرامي. بين الخطأ والتسيب. مع وقع اول من امس في الشجاعية لم يكن خللا.
ثلاثة مواطنين إسرائيليين تركهم آسروهم يخرجون الى الشارع. يفهمون بان حياتهم في خطر: للقوتين العسكريتين اللتين تحيطان بهم يوجد اصبع رشيق على الزناد فيتعرون في اعلى أجسادهم ويرفعون عصا عليها خرقة بيضاء، يرفعون الايادي. على الرغم من ذلك، مقاتل مسلح بناظور خاص يراهم جيدا، من فوق، من مسافة بضع عشرات الأمتار، يطلق النار عليهم كي يقتلهم. بعده يطلق النار عليهم آخرون. حسب احدى الروايات كان هناك ضابط هتف: "أوقف النار". مطلقو النار لم يطيعوه. واحد من المخطوفين الثلاثة ينجح في النجاة. يخرج، وعندها، على ما يبدو بأمر من ضابط كبير يطلقون النار عليه فيقتلوه. هذا يحصل ليس بقرار لحظة وليس في عصف المعركة. هذه مسيرة متدحرجة. هذه هي الحقائق التي تصدر عن تحقيق الجيش الإسرائيلي. يتباهى الجيش في أنه كشف تفاصيل التحقيق للجمهور، بخلاف الماضي. بالفعل، الجيش يستحق الثناء على هذا، لكن النشر ليس هو الأساس. اكدنا التعليمات، يضيفون في الجيش. انا لست واثقا من أن افهم ماذا يعني هذا بالضبط: اكدنا هي كلمة سمعناها مئات والاف المرات، في اعقاب كل اخفاق لجسم سلطوي. التأكيد يجب أن يكون قبل الحدث وليس بعده. مع كل الاحترام، هذا لا يكفي.
كتيبة 17، الكتيبة التي اطلقت النار تنتمي الى لواء مدرسة القتال، مدرسة قادة الحظائر. في السبت، بعد 24 ساعة من الحدث، يمكن لنا أن نتوقع بيانا يقول انهم سيتخذون إجراءات ضد قائد الكتيبة، الضباط والجنود الذين كانوا مشاركين في قتل الثلاثة. لا شيء من هذا. ضابط كبير لم يعرف عن نفسه بالاسم، وعد المراسلين بان الجيش سيحرص على تقديم المساعدة النفسية لمطلقي النار. هم يعيشون في صدمة ويجب معالجتها. الكتيبة ستواصل القتال، أضاف بفخار. الجيش الذي ابعد عن القتال جنودا سيطروا على مكبر صوت مسجد لن يلمس بالسوء جنودا قتلوا ثلاثة من مخطوفينا. هل أنا فقط مذهول من هذا التوازن؟
أصدر رئيس الأركان بيانا في اعقاب الحدث. كما درج فقد أخذ المسؤولية وكذا غالنت اخذها أيضا. في هذه الحالة ليس لمسؤوليتهما معنى. احد لا يتوقع منهما ان يأخذا المسؤولية عن كل حادثة اطلاق نار في الجيش الإسرائيلي. الاعتراف في أنه خرقت أوامر كان في بيانه لكنه لم تكن ولا كلمة واحدة من التحفظ تجاه خارقي الأوامر. كان هذا في زمن القتال، قال رئيس الأركان واخطأ.
نحن في حرب الان. وقلوبنا جميعا، وقلبي أيضا، مع المقاتلين. لكن لا منفعة من حب أعمى. وصف افعالهم مدحوض: عندما ينجحون هم ابطال عظماء؛ عندما يفشلون هم أطفال. حتى لو كان هذا ما يريد معظم الإسرائيليين أن يشعروا به الان، لرئيس الأركان وللجيش توجد مسؤولية تخرج عن المزاج العام. الجيش لا يمكنه أن يتصرف مثلما تتصرف مجموعة معالجين. توجد أوامر؛ يوجد انضباط؛ توجد إجراءات.
ثمة من يربط الحدث في الشجاعية والحدث في القدس. الخيط الذي يربط بينهما هو التجاهل من ما تراه العيون، الاستخفاف بحياة الانسان. ثمة من يربط الحدث بانعدام حذر الجيش في كل ما يتعلق بحياة المخطوفين. لست واثقا انه يوجد رابط. لكن لا يحتمل ان موت ثلاثة مواطنين أبرياء، في صباح يوم صاف، في ظروف لا جدال فيها، يمر هكذا، بلا شيء، مثلما قال نتنياهو "هذه هي الحياة". هذه ليست الحياة.
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