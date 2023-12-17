في الشجاعية وقعت جريمة حرب

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

ناحوم برنياع 17/12/2023

مأساة، يقول الرئيس، يقول رئيس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس الأركان، مأساة لا مثيل له، يبكون مع العائلات ويعانقون مطلقي النار. سأحاول الخروج قليلا عن الاجماع المعانق. في نظري ما حصل صباح يوم الجمعة في الشجاعية لا يتلخص في كلمة مأساة. زميلنا رون بن يشاي كتب امس في "Ynet": "هذه ليست مأساة – هذه مهزلة". وانا أسمح لنفسي بان اعدل كلمة واحدة: ليست مأساة – بل جريمة. كما ثبت التحقيق العسكري الإسرائيلي كان هنا خرق مواظب لاوامر الجيش. كما كانت هنا جريمة حرب أيضا: القانون الدولي واضح جدا في هذا الموضوع.

في الحرب تقع حالات خلل. كما أن الجرائم تقع. لم أكن في الشجاعية اول من أمس لكني كنت في أماكن أخرى كهذه، مشحونة بقدر لا يقل. اعتقد أني اعرف كيف الاحظ بين الخلل والإهمال الاجرامي. بين الخطأ والتسيب. مع وقع اول من امس في الشجاعية لم يكن خللا.

ثلاثة مواطنين إسرائيليين تركهم آسروهم يخرجون الى الشارع. يفهمون بان حياتهم في خطر: للقوتين العسكريتين اللتين تحيطان بهم يوجد اصبع رشيق على الزناد فيتعرون في اعلى أجسادهم ويرفعون عصا عليها خرقة بيضاء، يرفعون الايادي. على الرغم من ذلك، مقاتل مسلح بناظور خاص يراهم جيدا، من فوق، من مسافة بضع عشرات الأمتار، يطلق النار عليهم كي يقتلهم. بعده يطلق النار عليهم آخرون. حسب احدى الروايات كان هناك ضابط هتف: "أوقف النار". مطلقو النار لم يطيعوه. واحد من المخطوفين الثلاثة ينجح في النجاة. يخرج، وعندها، على ما يبدو بأمر من ضابط كبير يطلقون النار عليه فيقتلوه. هذا يحصل ليس بقرار لحظة وليس في عصف المعركة. هذه مسيرة متدحرجة. هذه هي الحقائق التي تصدر عن تحقيق الجيش الإسرائيلي. يتباهى الجيش في أنه كشف تفاصيل التحقيق للجمهور، بخلاف الماضي. بالفعل، الجيش يستحق الثناء على هذا، لكن النشر ليس هو الأساس. اكدنا التعليمات، يضيفون في الجيش. انا لست واثقا من أن افهم ماذا يعني هذا بالضبط: اكدنا هي كلمة سمعناها مئات والاف المرات، في اعقاب كل اخفاق لجسم سلطوي. التأكيد يجب أن يكون قبل الحدث وليس بعده. مع كل الاحترام، هذا لا يكفي.

كتيبة 17، الكتيبة التي اطلقت النار تنتمي الى لواء مدرسة القتال، مدرسة قادة الحظائر. في السبت، بعد 24 ساعة من الحدث، يمكن لنا أن نتوقع بيانا يقول انهم سيتخذون إجراءات ضد قائد الكتيبة، الضباط والجنود الذين كانوا مشاركين في قتل الثلاثة. لا شيء من هذا. ضابط كبير لم يعرف عن نفسه بالاسم، وعد المراسلين بان الجيش سيحرص على تقديم المساعدة النفسية لمطلقي النار. هم يعيشون في صدمة ويجب معالجتها. الكتيبة ستواصل القتال، أضاف بفخار. الجيش الذي ابعد عن القتال جنودا سيطروا على مكبر صوت مسجد لن يلمس بالسوء جنودا قتلوا ثلاثة من مخطوفينا. هل أنا فقط مذهول من هذا التوازن؟

أصدر رئيس الأركان بيانا في اعقاب الحدث. كما درج فقد أخذ المسؤولية وكذا غالنت اخذها أيضا. في هذه الحالة ليس لمسؤوليتهما معنى. احد لا يتوقع منهما ان يأخذا المسؤولية عن كل حادثة اطلاق نار في الجيش الإسرائيلي. الاعتراف في أنه خرقت أوامر كان في بيانه لكنه لم تكن ولا كلمة واحدة من التحفظ تجاه خارقي الأوامر. كان هذا في زمن القتال، قال رئيس الأركان واخطأ.

نحن في حرب الان. وقلوبنا جميعا، وقلبي أيضا، مع المقاتلين. لكن لا منفعة من حب أعمى. وصف افعالهم مدحوض: عندما ينجحون هم ابطال عظماء؛ عندما يفشلون هم أطفال. حتى لو كان هذا ما يريد معظم الإسرائيليين أن يشعروا به الان، لرئيس الأركان وللجيش توجد مسؤولية تخرج عن المزاج العام. الجيش لا يمكنه أن يتصرف مثلما تتصرف مجموعة معالجين. توجد أوامر؛ يوجد انضباط؛ توجد إجراءات.

ثمة من يربط الحدث في الشجاعية والحدث في القدس. الخيط الذي يربط بينهما هو التجاهل من ما تراه العيون، الاستخفاف بحياة الانسان. ثمة من يربط الحدث بانعدام حذر الجيش في كل ما يتعلق بحياة المخطوفين. لست واثقا انه يوجد رابط. لكن لا يحتمل ان موت ثلاثة مواطنين أبرياء، في صباح يوم صاف، في ظروف لا جدال فيها، يمر هكذا، بلا شيء، مثلما قال نتنياهو "هذه هي الحياة". هذه ليست الحياة.