صفقة لتحرير المخطوفين

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

آنا برسكي وآخرين 17/12/2023

التقى رئيس الموساد دادي برنياع في ليل السبت في أوسلو مع رئيس وزراء قطر لأجل البحث في صفقة مخطوفين. في وقت سابق من هذا الأسبوع افاد الصحفي مجدي حلبي بأن قطر وإسرائيل يجريان اتصالات سرية في إحدى العواصم الأوروبية حول صفقة لتحرير مزيد من المخطوفين. ومع ذلك في إسرائيل نفوا الامر.

وحسب التقرير فان الصفقة كفيلة بان تتضمن أطفالا، نساء ورجالا، وبالمقابل تحرر إسرائيل نحو 300 سجين فلسطيني وبينهم أيضا 10 سجناء قدامى يقضون فترة حبس طويلة في إسرائيل. أحدهم، حسب التقرير، هو مروان البرغوثي.

وقال مسؤولون كبار في حماس لقناة "العربية" بانهم ابلغوا الوسطاء بان شرطهم لاستئناف المفاوضات هو وقف نار شامل. وذلك بعد أن رفضت مصادر في حماس بزعمها اقتراحا إسرائيليا بوقف نار مؤقت لاجل تنفيذ صفقة اسرى.

والقى الناطق بلسان الذراع العسكري للمنظمة امس خطابا ونشر صورة لاحدى المخطوفات التي سبق أن تحررت من الاسر، وكتب عليها "الخيار لكم ان اردتموهم بالتوابيت أم على قيد الحياة". وقال في خطابه: "إن العدو ما يزال يراهن على حياة جنوده الاسرى لدى المنظمة دون أن يهتم بمشاعر عائلاتهم. وامس، اعدم العدو ثلاثة منهم عن عمد، وفضل قتلهم بدلا من تحريرهم. إن هذا السلوك الإجرامي الذي تتخذه إسرائيل يتواصل ضد الأسرى في غزة في محاولة يائسة لإعفائه من هذا الملف".