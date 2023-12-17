صفقة لتحرير المخطوفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
آنا برسكي وآخرين 17/12/2023
التقى رئيس الموساد دادي برنياع في ليل السبت في أوسلو مع رئيس وزراء قطر لأجل البحث في صفقة مخطوفين. في وقت سابق من هذا الأسبوع افاد الصحفي مجدي حلبي بأن قطر وإسرائيل يجريان اتصالات سرية في إحدى العواصم الأوروبية حول صفقة لتحرير مزيد من المخطوفين. ومع ذلك في إسرائيل نفوا الامر.
وحسب التقرير فان الصفقة كفيلة بان تتضمن أطفالا، نساء ورجالا، وبالمقابل تحرر إسرائيل نحو 300 سجين فلسطيني وبينهم أيضا 10 سجناء قدامى يقضون فترة حبس طويلة في إسرائيل. أحدهم، حسب التقرير، هو مروان البرغوثي.
وقال مسؤولون كبار في حماس لقناة "العربية" بانهم ابلغوا الوسطاء بان شرطهم لاستئناف المفاوضات هو وقف نار شامل. وذلك بعد أن رفضت مصادر في حماس بزعمها اقتراحا إسرائيليا بوقف نار مؤقت لاجل تنفيذ صفقة اسرى.
والقى الناطق بلسان الذراع العسكري للمنظمة امس خطابا ونشر صورة لاحدى المخطوفات التي سبق أن تحررت من الاسر، وكتب عليها "الخيار لكم ان اردتموهم بالتوابيت أم على قيد الحياة". وقال في خطابه: "إن العدو ما يزال يراهن على حياة جنوده الاسرى لدى المنظمة دون أن يهتم بمشاعر عائلاتهم. وامس، اعدم العدو ثلاثة منهم عن عمد، وفضل قتلهم بدلا من تحريرهم. إن هذا السلوك الإجرامي الذي تتخذه إسرائيل يتواصل ضد الأسرى في غزة في محاولة يائسة لإعفائه من هذا الملف".
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