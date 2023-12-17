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خطر الفوضى العالمية المتنامي

12/17/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد عبد الله العريان*
كمبريدج ــ شهد النظام الاقتصادي العالمي بقيادة الغرب عاما قاسيا في 2023. المدهش في الأمر أن السبب الرئيسي لم يكن ظهور نظام بديل بقيادة الصين، كما توقع بعض المراقبين. بل كان الإجهاد الداخلي هو الذي أدى إلى تفاقم الشكوك في مختلف أنحاء العالم حول مدى فعالية هذا النظام وشرعيته.
ولكن من غير المرجح أن ينشأ نظام دولي جديد في أي وقت قريب. بدلا من ذلك، مع تزايد عدد البلدان التي تقرر تأمين نفسها من خلال بناء بدائل للنظام الذي يقوده الغرب، تهدد أحوال الاقتصاد العالمي بزيادة التفتت والتشظي، وتآكل الدور القيادي الذي تضطلع به أميركا، والتعجيل بالتحول إلى الفوضى على نطاق النظام بالكامل.
من المؤكد أن الشكوك حول النظام الاقتصادي الذي يقوده الغرب بدأت قبل وقت طويل من عام 2023. فعلى مدار السنوات الخمس عشرة الأخيرة فقط، تسببت أخطاء السياسية التي أفضت إلى سلسلة من الارتباكات في تقويض مصداقيته وعمله السلس. تشمل هذه الارتباكات والأخطاء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، واستخدام العقوبات التجارية والاستثمارية كسلاح على نحو متزايد، والتوزيع غير العادل للقاحات كوفيد-19، وسوء تقدير البنوك المركزية للتضخم باعتباره“مؤقتا”، والعواقب المترتبة على الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة من جانب البنوك.
كما ازداد النظام المتعدد الأطراف ضعفا بسبب عجزه عن معالجة تحديات عالمية ملحة مثل تغير المناخ وأزمة الديون الطاغية في الجنوب العالمي. ومع اشتداد هذه الضغوط، يُنظَر إلى المؤسسات التي يهيمن عليها الغرب على نحو متزايد باعتبارها عاجزة وغير شاملة بالقدر الكافي.
تسبب تطوران على وجه الخصوص في تغذية الإحباط الواسع الانتشار إزاء النظام الذي يقوده الغرب هذا العام. فأولا، تمكنت روسيا، كما بات ثابتا بالوثائق الآن على نطاق واسع، من الحفاظ على علاقات تجارية نشطة على الرغم من العقوبات الخانقة ظاهريا، والتي قيدت قدرة البلاد على استخدام نظام الدفع الدولي سويفت (SWIFT) ووضعت سقفا لأسعار صادراتها من النفط. ورغم أن خطط التجارة والمدفوعات المرتجلة التي ابتكرها التكنوقراط الروس جاءت بعيدة كل البعد عن كونها مجدية من حيث التكلفة، فإنها مكنت روسيا من تقليص الأضرار التي لحقت باقتصادها المحلي وتمويل جهودها الحربية في أوكرانيا.
علاوة على ذلك، تلقت روسيا، في الجهود التي بذلتها للتحايل على العقوبات الغربية، الدعم من مجموعة متنامية (وإن كانت ما تزال صغيرة نسبيا) من البلدان. وأدى النجاح المحدود الذي حققه نظام العقوبات إلى تآكل الاعتقاد بأن البلدان في مختلف أنحاء العالم ليس لديها خيار سوى أن تكون جزءا من النظام الاقتصادي الذي يقوده الغرب.
ثانيا، كان الدور الذي تلعبه أميركا في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، من منظور عدد كبير من البلدان، سببا في فضح خواء الالتزام المعلن من جانب الغرب باحترام حقوق الإنسان الأساسية وامتثاله غير المتسق للقانون الدولي.
أثناء سفرياتي الأخيرة، التقيت بعدد كبير من الأفراد الذين رَددوا التحذيرات الشديدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن قصور الحماية التي يجب أن تتوفر لغير المقاتلين في غزة، وانهيار النظام الصحي في غزة، وحصيلة القتلى غير المسبوقة بين موظفي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة، والتهديدات الوشيكة المتمثلة في انتشار المجاعة والمرض والاضطرابات المدنية، فضلا عن نزوح جماعي آخر للمدنيين.
وكما اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا، فإن الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم يعتقدون الآن أن رد إسرائيل على القتل الجماعي الذي ارتكبته حماس ضد مواطنين إسرائيليين في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) تجاوز الحدود، وبهذا خسرت إسرائيل الدعم الدولي. في التصويت الأخير على وقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت 153 دولة لصالح القرار مقابل عشر دول فقط ضده، مع امتناع 23 دولة عن التصويت.
كما أعرب عدد متزايد من الدول عن الأسف الشديد إزاء الإفلات من العقاب الذي سُـمِـح لإسرائيل بموجبه بتجاهل القانون الدولي وقصف المدنيين، بما في ذلك الآلاف من النساء والأطفال. ويشعر كثيرون بالرعب إزاء التحذيرات التي أطلقها فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الذي وصف الوضع الحالي في غزة مرارا وتكرارا بأنه“جحيم على الأرض”.
مع استمرار تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، أعربت دول عديدة عن قلقها من أن الولايات المتحدة، بتقاعسها عن كبح جماح أقرب حلفائها، تعمل على تمكينها عن غير قصد. وكان القرار الذي اتخذته إدارة بايدن بتجاوز صلاحيات الكونجرس لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، بعد يوم واحد فقط من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، إلى تعزيز هذا التصور.
بصرف النظر عن موقف المرء من هذه التطورات، فإنها تدعو إلى التشكيك في فعالية وشرعية النظام الدولي الذي يقوده الغرب، وتهدد بالتعجيل بالانتقال الجاري من اقتصاد عالمي أحادي القطب إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب. ومع نجاح قوى متوسطة في فرض نفسها على نحو متزايد على الساحة العالمية، فإن هذا يشجع دولا أصغر حجما متحالفة مع الغرب على التفكير في احتمال التحول إلى“دول متأرجحة”.
يتعين على القوى الغربية أن تواجه هذا التهديد بشكل مباشر. ورغم أن إصلاح الضرر الذي وقع بالفعل سوف يستغرق وقتا طويلا، فمن الأهمية بمكان أن يركز الزعماء السياسيون على التخفيف من خطر تفاقم حالة التفتت ومنع الانزلاق السريع إلى الفوضى الدولية من خلال تعزيز البنية المتعددة الأطراف القائمة. ويجب أن تبدأ هذه الجهود بإعادة تنشيط مبادرات الإصلاح السابقة داخل المؤسسات الرئيسية، بدءا بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يجب أن يكون التركيز الأساسي على الصوت والتمثيل، وتفكيك عمليات التعيين التي عفا عليها الزمن والتي تعود بالفائدة على المصالح الغربية، وتحديث الإجراءات التشغيلية.
تشكل هذه الإصلاحات أهمية بالغة للنظام الذي يقوده الغرب والذي خدم العالم على نحو حسن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إذا سُمِح للإطار الدولي الحالي بالفشل، فلن يحل محله نظام جديد يرتكز على الصين، بل مزيد من الفوضى العالمية. ومثل هذه النتيجة كفيلة بإلحاق الأذى بالجميع في الأمد القريب، ومن شأنها أن تعيق أيضا قدرتنا الجماعية على التصدي للتحديات المعقدة والمتنامية الطويلة الأجل التي نواجهها جميعا.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
*محمد عبد الله العريان رئيس كلية كوينز في جامعة كمبريدج، هو أستاذ في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب“اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، وانعدام الاستقرار، وتجنب الانهيار التالي” (راندوم هاوس، 2016) والمؤلف المشارك (مع جوردون براون، ومايكل سبنس، وريد ليدو) لكتاب“أزمة دائمة: خطة لإصلاح عالَـم مُـحَـطَّـم” (Simon & Schuster, 2023).
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2023.

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