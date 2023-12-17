كيف يمكن جذب استثمارات بقيمة 1.3 مليار دينار العام المقبل؟

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- بينما تستهدف وزارة الاستثمار جذب مشاريع جديدة خلال العام المقبل بقيمة 1.3 مليار دينار أكدت وزير الاستثمار خلود السقاف أن هنالك خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف مدعومة بالتشريعات المحفزة وبرامج الترويج وتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي حال استطاعت الوزارة استقطاب هذه المشاريع الجديدة خلال العام المقبل فإن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية سترتفع بنسبة 63 % مقارنة مع التقييم الذاتي الأولي المتوقع تحقيقه للعام الحالي والبالغ 800 مليون دينار.

وبينت السقاف في تصريح لـ"الغد" أن الخطة تهدف لاستكمال تنفيذ محاور إستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026 والتي تركز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المستثمر المحلي والأجنبي وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية لترويج وتسويق المملكة كفرصة استثمارية كبيرة ومهمة بالمنطقة.

وتركز إستراتيجية الترويج على قطاعات عدة أهمها، صناعة الأفلام، الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، قطاع الرعاية الصحية، السياحة، التطوير العقاري والتعدين، الكيماويات، الزراعة، الخدمات اللوجستية فيما تستهدف دولا عدة من بينها مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وتركيا واليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية.

ولفت السقاف إلى إطلاق الوزارة خلال تموز (يوليو) الماضي منصة إلكترونية تحت مسمى "استثمر في الأردن" تتضمن 30 فرصة استثمارية مدعومة بدراسات أولية ووصفا حول طبيعة كل المشروع والعائد المتوقع تحقيقه، بحجم استثمار يصل إلى حوالي مليار دينار.

ومن بين القطاعات التي تشملها المنصة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من بينها مشروع الحافلات التردد السريع (BRT) ومشروع شبكة توزيع الغاز.

وأكدت السقاف أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز النفاذ مطلع العام الحالي يدعم ايضا بيئة الأعمال وقدرة المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل الحوافز والمزايا المتعددة التي يمنحها القانون للمستثمرين.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى قانون الشراكة مع القطاع الخاص والذي يفتح الأبواب أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية وإستراتيجية بالمملكة بأساليب وأنماط متعددة ما يسهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد السقاف أن الوزارة تعمل ضمن برامج وخطط واضحة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصاد والبرنامج الحكومي في تحقيق النمو الشامل والمستدام وجذب الاستثمارات مشيرة إلى أهمية خريطة تحديث القطاع العام في تمكين الوزارة ورفدها بالكفاءات للقيام بدورها بالشكل المطلوب.

وبحسب مشروع الموازنة تسعى وزارة الاستثمار إلى رفع نسبة الإنجاز في مشروع التحول الإلكتروني من 65 % الى 85 % خلال العام المقبل وتخفيض متوسط المدة الزمنية لإنجاز معاملات الخدمة الاستثمارية الشاملة إلى 6 أيام عمل بدلا من 7 أيام عمل.

وخصصت الوزارة ضمن مشروع قانون الموازنة لغايات تسويق الفرص الاستثمارية العام المقبل 5 ملايين دينار، مقابل 2.3 مليون دينار ما هو مخصص للعام الحالي بعد إعادة التقدير.

وتأتي مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية، ضمن برنامج الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز وتمكين الأردن كوجهة استثمارية رائدة ومحفزة، من خلال وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار، إضافة إلى إصدار وتحديث الأدلة الإرشادية للاستثمار وممارسة الأعمال والإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.

يشار إلى أن موازنة الوزارة للعام المقبل بلغت 10 ملايين دينار منها 6.2 نفقات رأسمالية و 3.8 مليون دينار نفقات جارية.

وتسعى وزارة الاستثمار، بحسب مشروع قانون الموازنة، إلى تحقيق العديد من الأولويات والنتائج ضمن السقوف المحددة للأعوام 2024-2026، من بينها ترويج الاستثمار وتعزيز التواصل من خلال بناء الهوية الترويجية وإدارة التواصل وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، فيما تتضمن الأولويات أيضا زيادة القدرة التنافسية الاستثمارية للمملكة وبناء منظومة فاعلة وكفؤة في تقديم الخدمة والأداء المؤسسي.

وارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 34 % ليصل الى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 372 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى ما يقارب 30 ألف فرصة عمل.



