الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة
التاريخ
12/17/2023 2:21:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة جديدة مساء الأحد في قطاع غزة .
حيث أفادت قناة الجزيرة أن أكثر من 30 شهيدا وقرابة 100 مفقود في مجزرة جديدة بحق
عائلتي البرش وعلوان، بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا شمال
قطاع غزة.
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