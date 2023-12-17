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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

12/17/2023 2:21:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة جديدة مساء الأحد في قطاع غزة .


حيث أفادت قناة الجزيرة أن أكثر من 30 شهيدا وقرابة 100 مفقود في مجزرة جديدة بحق عائلتي البرش وعلوان، بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

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