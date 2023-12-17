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هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس الإفراج عن أسرى نوعيين

12/17/2023 2:21:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي إن "حكومة بنيامين نتنياهو تدرس إطلاق أسرى نوعيين من أصحاب المحكوميات العالية في صفقة التبادل المقبلة مع المقاومة."


وأضافت مساء الأحد، أنه "من المقرر أن يجتمع مجلس الحرب الليلة لبحث منحى جديد في صفقة التبادل".

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