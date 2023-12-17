هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس الإفراج عن أسرى نوعيين

هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس الإفراج عن أسرى نوعيين
التاريخ
12/17/2023 2:21:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي إن "حكومة بنيامين نتنياهو تدرس إطلاق أسرى نوعيين
من أصحاب المحكوميات العالية في صفقة التبادل المقبلة مع المقاومة."
وأضافت مساء الأحد، أنه "من المقرر أن يجتمع مجلس الحرب الليلة لبحث منحى جديد في صفقة التبادل".
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