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​الشمالي: اقتصادنا قادر على تجاوز الظروف الصعبة ولنا تجارب سابقة بذلك

12/17/2023 2:19:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الزرقاء- التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في غرفة صناعة الزرقاء أمس السبت، مجلس إدارتها وعددا من الصناعيين والمستثمرين في محافظة الزرقاء، ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الميدانية التي ينفذها الوزير بشكل مستمر.

وقال الشمالي إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية التنفيذية لدعم القطاع الصناعي في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أطراف دولية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأضاف أنه وضمن الأولويات التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، فقد تم الاثنين الماضي الإعلان عن نتائج تقييم الشركات الصناعية التي تم اختيارها وعددها 135 منشأة للاستفادة من برنامج الحوافز المبني على المخرجات، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، حيث سيتم تقديم دعم مالي لها غير مسترد على شكل حوافز مالية بقيمة حوالي 29.63 مليون دينار والتي تشكل 57.2% من الكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع خطط تطوير المنشآت الصناعية وقيمتها 51,763 مليون دينار.

وقال الشمالي إن إجمالي قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العام 2023 للجولة الأولى لجميع برامج الصندوق تبلغ حوالي 45.2 مليون دينار لـ395 منشأة صناعية والتي تشكل بمجملها 50.2% من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق الأربعة البالغ قيمتها 90 مليون دينار.

وأضاف أن هنالك العديد من إجراءات الدعم للقطاع الصناعي التي تمت سابقا وذلك تقديرا من الحكومة لأهميته في مجمل النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتلبية احتياجات السوق المحلي وغير ذلك.

وتابع أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة، ولنا في ذلك تجارب سابقة كفلت استمرار سلاسل التوريد بالعمل وتلبية احتياجات السوق المحلي والمحافظة على توازنات الأسعار، ونستذكر هناك ما تم إبان جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية، ويعزز ذلك الاستقرار المالي والنقدي والاحتياطي من العملات الأجنبية ومتانة الجهاز المصرفي وجاذبية المملكة من مختلف النواحي.

وقال الشمالي إنه يتم من خلال اللقاءات الميدانية التحاور حول الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني والحصول على التغذية الراجعة للاستئناس بها لدى وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تخص الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد الجغبير مجددا باسم القطاع الصناعي أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من مواجهة التحديات وزيادة قدراتها التصديرية إلى مختلف الأسواق.

وأضاف الجغبير أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العمل وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة وتلبية احتياجات السوق من العديد من السلع.

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة إن الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي نجدها اليوم وإحدى صورها الزيارات واللقاءات الميدانية للوزير وفريق العمل المختص بالقطاع الصناعي تعكس الاهتمام الكبير من قبل الحكومة بالصناعة الوطنية والحرص على تطويرها وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة ومجابهة الصعوبات.

وعرض حمودة وعدد من صناعيي الزرقاء مجموعة من المطالب الخاصة بالقطاع الصناعي في الزرقاء، فيما رد عليها الوزير الشمالي وأوعز للمعنيين في وزارته بمتابعتها بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن.

كما اطلع الشمالي على واقع بعض المنشآت في منطقة وادي العش الصناعية، والتقى مجموعة من المستثمرين والصناعيين، وزار أحد مصانع المنظفات الأردنية المتميزة والتي اعتبرت قصة نجاح لمؤسسة وطنية خاصة اجتهد فيها أصحابها على تطوير إنتاجهم وتحسين مدخلاته ومخرجاته، وكذلك زار أحد "المولات" الكبيرة بالمنطقة.

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